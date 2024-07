Priechod medzi Gréckom a Severným Macedónskom uzavreli pre požiare

Skopje 18. júla (TASR) - Hraničný priechod medzi macedónskou Bogorodicou a gréckym Evzoni v stredu uzavreli pre šíriace sa lesné požiare v jeho blízkosti. Priechod využívajú najmä turisti smerujúci do Grécka. Počas letnej sezóny ním denne prejde viac ako 20.000 vozidiel. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



„Vyzývame občanov, aby nejazdili smerom k hraniciam, kým nebude požiar uhasený a dopravná situácia sa nevráti do normálu,“ uviedlo macedónske ministerstvo vnútra.



Miestne médiá informovali, že oblasť je zahalená dymom a na macedónskej strane uviazli desiatky áut. Grécky hasičský zbor uviedol, že v okolí zasahuje 39 hasičov s 12 vozidlami a vrtuľníkom.



Séria ničivých lesných požiarov zasiahla Severné Macedónsko uplynulý týždeň. Plamene sa rýchlo šíria a za posledných 24 hodín nahlásili desiatky nových ohnísk. Najväčší požiar sa tiahne oblasťou dlhou 30 kilometrov. Pomoc s hasením už prisľúbili Srbsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Rumunsko a Turecko.



Požiare vznikajú najmä pre vlnu horúčav, ktorá tento týždeň zasiahla Balkán a Južnú Európu. Na niektorých miestach v krajine teploty stúpajú nad 40 stupňov Celzia.



Na víkendovom mimoriadnom zasadnutí macedónska vláda vyhlásila krízový stav z dôvodu zvýšeného výskytu lesných požiarov. Schválila aj vyslanie zložiek polície a armády na pomoc preťaženým hasičom. Od pondelka taktiež platí zákaz vstupu do lesov a horských oblastí v celej krajine.