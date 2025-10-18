< sekcia Zahraničie
Priechod Rafah bude podľa palestínskej ambasády otvorený v pondelok
Autor TASR
Káhira 18. októbra (TASR) - Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom bude opäť otvorený v pondelok, uviedlo v sobotu vo svojom vyhlásení palestínske veľvyslanectvo v Egypte. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Priechod Rafah, ktorý bol od mája 2024 z veľkej časti uzavretý, umožní Palestínčanom žijúcim v Egypte vrátiť sa do Gazy, ozrejmilo palestínske veľvyslanectvo.
Podľa stanice al-Džazíra ambasáda v Káhire vo svojom príspevku na Facebooku vyzvala všetkých, ktorí majú záujem o využitie priechodu, aby sa predom registrovali. Dodala tiež, že „bude komunikovať s občanmi a informovať ich o čase a mieste zrazu v rámci prípravy na presun k hraničnému priechodu Rafah“.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) vo štvrtok potvrdil prípravy na opätovné otvorenie hraničného priechodu, no dodal, že bude slúžiť výhradne na pohyb osôb a nie na dodávky humanitárnej pomoci.
