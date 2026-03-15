Nedela 15. marec 2026Meniny má Svetlana
Priechod Rafah sa v stredu znovu otvorí v obmedzenom režime

Na snímke kamióny s humanitárnou pomocou čakajú na kontrolu pred egyptskou bránou hraničného priechodu Rafah, ktorú vykonávajú izraelské úrady pred vstupom do Pásma Gazy v utorok 27. januára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 15. marca (TASR) — Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) v nedeľu oznámil, že 18. marca sa znovu čiastočne otvorí hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom, ktorý bol uzatvorený po spustení útokov Izraela a USA na Irán. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a web Times of Israel.

COGAT vo vyhlásení uviedol, že priechod Rafah sa znovu otvorí v obmedzenom režime v oboch smeroch, avšak výhradne pre presun osôb. Toto rozhodnutie bolo podľa úradu prijaté po novom posúdení situácie a preskúmaní podmienok umožňujúcich obnovenie prevádzky, pričom sa zachovajú potrebné bezpečnostné obmedzenia.

Priechod bude fungovať podľa rovnakého mechanizmu ako pred jeho uzavretím, dodal COGAT.

Priechod Rafah bol znovu otvorený pre pohyb osôb 2. februára, takmer dva roky po tom, čo bol počas vojny s Hamasom pod kontrolou Izraela. Izrael ho uzatvoril 28. februára, teda v deň, keď s USA začal vzdušné útoky na Irán.

Hraničný priechod Rafah predstavuje jedinú pozemnú cestu z Pásma Gazy, ktorá nevedie cez Izrael. Je dôležitou bránou pre prísun potravín, liekov, vody a paliva pre palestínskych civilistov v podmienkach izraelskej blokády. Umožňuje tiež evakuáciu pacientov, ktorí potrebujú liečbu nedostupnú v Pásme Gazy.
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému