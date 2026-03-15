Priechod Rafah sa v stredu znovu otvorí v obmedzenom režime
Priechod bude fungovať podľa rovnakého mechanizmu ako pred jeho uzavretím, dodal COGAT.
Autor TASR
Jeruzalem 15. marca (TASR) — Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) v nedeľu oznámil, že 18. marca sa znovu čiastočne otvorí hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom, ktorý bol uzatvorený po spustení útokov Izraela a USA na Irán. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP a web Times of Israel.
COGAT vo vyhlásení uviedol, že priechod Rafah sa znovu otvorí v obmedzenom režime v oboch smeroch, avšak výhradne pre presun osôb. Toto rozhodnutie bolo podľa úradu prijaté po novom posúdení situácie a preskúmaní podmienok umožňujúcich obnovenie prevádzky, pričom sa zachovajú potrebné bezpečnostné obmedzenia.
Priechod bude fungovať podľa rovnakého mechanizmu ako pred jeho uzavretím, dodal COGAT.
Priechod Rafah bol znovu otvorený pre pohyb osôb 2. februára, takmer dva roky po tom, čo bol počas vojny s Hamasom pod kontrolou Izraela. Izrael ho uzatvoril 28. februára, teda v deň, keď s USA začal vzdušné útoky na Irán.
Hraničný priechod Rafah predstavuje jedinú pozemnú cestu z Pásma Gazy, ktorá nevedie cez Izrael. Je dôležitou bránou pre prísun potravín, liekov, vody a paliva pre palestínskych civilistov v podmienkach izraelskej blokády. Umožňuje tiež evakuáciu pacientov, ktorí potrebujú liečbu nedostupnú v Pásme Gazy.
COGAT vo vyhlásení uviedol, že priechod Rafah sa znovu otvorí v obmedzenom režime v oboch smeroch, avšak výhradne pre presun osôb. Toto rozhodnutie bolo podľa úradu prijaté po novom posúdení situácie a preskúmaní podmienok umožňujúcich obnovenie prevádzky, pričom sa zachovajú potrebné bezpečnostné obmedzenia.
Priechod bude fungovať podľa rovnakého mechanizmu ako pred jeho uzavretím, dodal COGAT.
Priechod Rafah bol znovu otvorený pre pohyb osôb 2. februára, takmer dva roky po tom, čo bol počas vojny s Hamasom pod kontrolou Izraela. Izrael ho uzatvoril 28. februára, teda v deň, keď s USA začal vzdušné útoky na Irán.
Hraničný priechod Rafah predstavuje jedinú pozemnú cestu z Pásma Gazy, ktorá nevedie cez Izrael. Je dôležitou bránou pre prísun potravín, liekov, vody a paliva pre palestínskych civilistov v podmienkach izraelskej blokády. Umožňuje tiež evakuáciu pacientov, ktorí potrebujú liečbu nedostupnú v Pásme Gazy.