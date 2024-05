Priechod v Rafahu zostáva otvorený pre humanitárnu pomoc aj ľudí

Sinaj 6. mája (TASR) - Hraničný priechod v Rafahu na juhu Pásma Gazy zostáva naďalej otvorený pre humanitárnu pomoc aj prechody civilistov. Oznámili to v pondelok egyptské úrady, píše TASR podľa agentúry DPA.



Izrael vyzval ráno obyvateľov východnej časti mesta Rafah na evakuáciu, a to v očakávaní svojej dlho pripravovanej vojenskej operácie. Následne sa v médiách objavili správy, že Egypt uzavrel hraničný priechod v Rafahu.



Predstaviteľ egyptských bezpečnostných síl však tieto informácie poprel s tým, že cez priechod prišli do Gazy nákladné autá s humanitárnou pomocou. Pohraničný úrad taktiež informoval, že priechod ďalej funguje a je otvorený aj pre osobné autobusy.



Predstaviteľ egyptského Červeného polmesiaca uviedol, že v priebehu pondelka zatiaľ prešlo cez priechod do Gazy 40 nákladných áut so zdravotníckou a humanitárnou pomocou. Na prechod sa podľa jeho slov chystá aj ďalších 250 takýchto kamiónov.



Z Pásma Gazy zase do Egypta prešlo vyše 1000 ľudí vrátane zhruba 800 Palestínčanov, ako aj viacerých Egypťanov a iných štátnych príslušníkov. Egyptský Červený polmesiac okrem toho uviedol, že do Gazy zase prišlo z egyptskej strany 25 humanitárnych pracovníkov.



Izraelská armáda vyzvala v pondelok ráno desaťtisíce Palestínčanov vo východnej časti Rafahu, aby sa dočasne presunuli do rozšírenej, Izraelom vyhlásenej humanitárnej zóny. Tá sa nachádza v oblasti utečeneckého tábora al-Mawásí a mesta Chán Júnis. Médiá to označili za možnú prípravu na dlho očakávanú ofenzívu v Rafahu, ktorý Izrael považuje za poslednú baštu Hamasu.



Televízia al-Aksá spájaná s Hamasom okolo obeda informovala, že izraelská armáda vykonala nálety v oblastiach pri štvrtiach tohto mesta, ktorým bola nariadené evakuácia. Tieto správy sa nedalo bezprostredne overiť.