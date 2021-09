Priekopnícke Dánsko sa lúči s covid pasmi

Kodaň 1. septembra (TASR) - Dánsko, prvá krajina, ktorá pred šiestimi mesiacmi zaviedla covid pasy, zrušilo v stredu požiadavku preukazovať sa nimi na väčšine verejných miest. Vláda severského štátu to urobila len niekoľko dní predtým, ako zruší všetky pandemické obmedzenia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Tento krok prichádza napriek obavám zo štvrtej vlny šírenia koronavírusu v Európe. Hoci epidémia je v Dánsku pod kontrolou, aj vďaka vysokému percentu zaočkovaných obyvateľov, predstavitelia varovali, že ani zďaleka sa neskončila.



Podľa majiteľa reštaurácie v Kodani Erica Poezevaru však zavedenie covid pasov bolo dobrou myšlienkou, pretože to bol "štartovací bod pre nádej".



Covid pasy potvrdzujúce, že držiteľ je úplne zaočkovaný alebo má negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, zaviedli v Dánsku v marci, keď sa v krajine znovu otvorili pre verejnosť zoologické záhrady - bolo to prvé uvoľnené obmedzenie.



Tento pas, v papierovej podobe alebo ako aplikácia, bol vždy plánovaný len ako dočasná podmienka a pôvodne mala jej platnosť vypršať 1. októbra.



V stredu už však covid pas v Dánsku nevyžadovali v kaviarňach, baroch, reštauráciách, fitness centrách a kaderníctvach.



V tejto krajine s 5,8 milióna obyvateľov je ich úplne zaočkovaných 71,8 percenta.



Stále bude ešte potrebný na veľkých podujatiach vo vnútorných priestoroch a v nočných kluboch, ktoré sa znovu otvorili v stredu v skorých ranných hodinách.



Potom budú 10. septembra zrušené všetky obmedzenia.



Dánsko, kde zaznamenali celkovo 2500 úmrtí na ochorenie COVID-19, v polovici augusta zrušili povinnosť nosiť rúška vo verejnej doprave.



A 1. augusta Dánsko zrušilo požiadavku preukázať sa covid pasom v múzeách a na vnútorných podujatiach s počtom účastníkov menším než 500.



Cestujúci vstupujúci do Dánska musia stále ukázať očkovací pas alebo negatívny PCR test.