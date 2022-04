Priekopník v oblasti letectva D. W. Douglas sa narodil pred 130 rokmi

Brooklyn/Bratislava 6. apríla (TASR) - Donald Wills Douglas bol priekopníkom letectva a zakladateľom spoločnosti Douglas Aircraft Company. Jeho vedúce postavenie v leteckom priemysle desiatky rokov významne prispelo k rozvoju svetového systému leteckej dopravy a objavovania vesmíru. Od narodenia leteckého konštruktéra Donalda Douglasa uplynie v stredu 130 rokov.



Donald Wills Douglas sa narodil 6. apríla 1892 v Brooklyne v New Yorku do rodiny bankového pokladníka. V mladosti navštevoval Trinity Chapel School v New Yorku a v roku 1909 nastúpil na Námornú akadémiu Spojených štátov v Annapolise. Jeho záujem o letectvo sa prebudil, keď ako dvanásťročný čítal prvé správy o úspešných letoch bratov Wrightovcov pri mestečku Kitty Hawk. Keďže jeho vášeň pre lietanie neutíchala, námornú školu opustil a prihlásil sa na Massachusettský technologický inštitút.



V priebehu dvoch rokov sa mu podarilo absolvovať štvorročné štúdium a v roku 1914 získal bakalársky titul v odbore strojné inžinierstvo. O rok na to sa Douglas stal konzultantom spoločnosti Connecticut Aircraft Company a následne hlavným inžinierom spoločnosti Glenn L. Martin Company. Po ročnej službe počas prvej svetovej vojny ako hlavný civilný inžinier leteckej sekcie pre signálny zbor americkej armády sa vrátil do spoločnosti Glenn L. Martin a pre americkú armádu navrhol bombardér Martin MB-1. Bol to na svoju dobu obrovský dvojmotorový dvojplošník, ktorý vzlietol v auguste 1918 a významne prispel k rozšíreniu koncepcie vojenskej vzdušnej sily.



Po týchto úspechoch Douglas rozbehol vlastné podnikanie v Kalifornii a začal sa venovať výrobe súkromných, komerčných a vojenských lietadiel. Jeho Cloudster sa stal prvým lietadlom s užitočným zaťažením väčším ako bola jeho vlastná hmotnosť. Išlo o jeden z mnohých technických triumfov spoločnosti Douglas Aircraft Company, ktorá oficiálne vznikla 22. júla 1921 v meste Santa Monica. V priebehu niekoľkých mesiacov si americké námorníctvo objednalo torpédové bombardéry, ktoré čiastočne vychádzali práve z konštrukcie Cloudstera.



Celosvetové uznanie si Douglas vyslúžil v roku 1924, kedy sa piloti americkej armády na špeciálne skonštruovaných lietadlách Douglas World Cruiser vydali na prvý let okolo sveta. Dve zo štyroch lietadiel prešli 44 085 kilometrov za 175 dní.



V roku 1932 Douglas reagoval na žiadosť o predloženie ponuky na návrh a výrobu trojmotorového dopravného lietadla schopného prepraviť dvanásť cestujúcich rýchlosťou 233 kilometrov za hodinu. Ponúkol dvojmotorové plavidlo pre štrnásť ľudí s rýchlosťou približne 290 kilometrov za hodinu. Zákazku získal a pod jeho vedením sa onedlho zrodili dopravné lietadlá Douglas Commercial (DC).



Prototyp DC-1 vzlietol v júli 1933. Vylepšené modely DC-2 skrátili čas transkontinentálnej cesty na menej ako šestnásť hodín. DC-3 sa stalo veľmi rozšíreným dopravným lietadlom vo svete a pomohlo zaviesť komerčnú leteckú dopravu do praxe. Štvormotorový DC-4 sa používal na medzikontinentálne lety. Lietadlá DC-6, DC-7 a DC-8 využívané po druhej svetovej vojne, vytvorili moderný systém komerčnej leteckej dopravy. Ďalšie dopravné prostriedky DC-9 a DC-10 nadviazali na tradíciu dokonalej konštrukcie a spoľahlivosti, ktoré predstavovali predchádzajúce Douglasove stroje.



Bombardér XB-19, ktorý prvýkrát vzlietol v roku 1941 sa do výroby kvôli problémom s financovaním síce nikdy nedostal, no poskytol poznatky pre konštrukciu ťažkých strategických bombardérov. Douglasova spoločnosť bola úspešná aj vo vývoji riadených striel a neskôr aj vesmírnych prostriedkov. Známa je napríklad séria protilietadlových rakiet Nike od Douglas Aircraft Company navrhnutá na obranu proti útokom vysoko letiacich tryskových bombardérov či zachytávanie medzikontinentálnych balistických rakiet. Na báze balistickej rakety Thor z dielne konštruktéra Douglasa bola tiež skonštruovaná séria amerických nosných rakiet s názvom Delta.



Donald Wills Douglas starší bol vo vedení svojej spoločnosti do roku 1957, kedy funkciu prevzal jeho syn Donald Douglas junior. Až do smrti zostal čestným predsedom predstavenstva spoločnosti McDonnell Douglas Corporation, ktorá vznikla zlúčením Douglas Aircraft a McDonnell Aircraft Company v roku 1967. Americký letecký konštruktér Donald W. Douglas starší zomrel 1. februára 1981 v meste Palm Springs.



V roku 1997 sa firma McDonnell Douglas Corporation zlúčila s Boeingom čím umožnili vznik nadnárodnej korporácie The Boeing Company.