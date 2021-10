Priemerná dĺžka života klesala ešte pred pandémiou, tvrdia vedci

Londýn 13. októbra (TASR) - Priemerná dĺžka života obyvateľov Anglicka klesala ešte pred začiatkom pandémie. Vyplýva to z najnovšej štúdie univerzity Imperial College v Londýne (ICL). Informovala o tom v stredu televízia Sky News.



Vedci z ICL analyzovali všetky úmrtia v Anglicku od roku 2002 do roku 2019, teda ešte pred začiatkom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. V tejto časti Spojeného kráľovstva za určené obdobie zomrelo 8,6 milióna ľudí. Dáta zo štúdie ukázali, že komunity s najnižšou očakávanou dĺžkou života sa zvyčajne nachádzajú v mestských oblastiach na severe Anglicka vrátane Newcastlu, Manchesteru a Liverpoolu. Naopak, komunity s najvyššou očakávanou dĺžkou života často bývajú v Londýne a okolitých grófstvach.



Britský Úrad pre národnú štatistiku (ONS) nedávno zistil, že očakávaná dĺžka života mužov vo Veľkej Británii sa v dôsledku pandémie koronavírusu znížila prvýkrát za uplynulých 40 rokov - nový výskum však ukazuje, že v mnohých oblastiach klesala predpokladaná dĺžka života už roky pred pandémiou. Najväčší pokles zaznamenali chudobnejšie regióny.



"Je to signál, že sme svedkami prebiehajúceho politického zlyhania v boji proti chudobe a v poskytovaní primeranej sociálnej podpory a zdravotnej starostlivosti," vyhlásil jeden z autorov štúdie profesor Majid Ezzati, ktorý pracuje na Fakulte medicíny univerzity Imperial College v Londýne.