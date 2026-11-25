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Priemerná dĺžka života na Kube klesla prvýkrát od roku 1950
USA viac než 60 rokov uplatňujú voči Kube obchodné embargo, ktoré ďalej sprísňujú.
Autor TASR
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Havana 24. novembra (TASR) - Na karibskom ostrovnom štáte Kuba prvýkrát od začiatku meraní v roku 1950 klesla priemerná očakávaná dĺžka života. Kým v roku 2020 dosahovala 78,8 roka, v 2025 to bolo už len 74,4 roka. Počas návštevy Havany to v utorok oznámil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Údaj o dĺžke života z vlaňajška pochádza z obdobia predtým, ako začiatkom tohto roka Spojené štáty uvalili na Kubu blokádu dodávok paliva a výrazne tak prispeli k zhoršeniu už tak vážnej humanitárnej a hospodárskej krízy na tomto ostrove.
USA viac než 60 rokov uplatňujú voči Kube obchodné embargo, ktoré ďalej sprísňujú. Tamojší každodenný život narúšajú výpadky elektriny, obmedzenia dodávok vody a nedostatok základných potrieb ako sú potraviny a lieky.
Kubánsky zdravotnícky systém je podľa Tedrosa v kritickom stave. Miera úmrtnosti novorodencov sa za posledné roky viac než zdvojnásobila a zvýšil sa aj počet žien, ktoré zomrú v súvislosti s tehotenstvom alebo pôrodom. Od januára, keď USA pohrozili sankciami voči krajinám dodávajúcim palivo na Kubu, sa tiež znížila miera prežitia v prípade detských onkologických ochorení.
Súčasnú situáciu v oblasti zdravotníctva na Kube pripísal šéf WHO práve „sankciám“, ktoré podľa neho priamo ohrozujú životy dospelých a detí. Poukázal však aj na vnútorné problémy a označil za pozitívne, že úrady sa nimi zaoberajú. Podľa AFP tým odkazoval na oznámené rozsiahle trhovo orientované hospodárske reformy.
Tedros počas návštevy oznámil pomoc pre Kubu vo výške dvoch miliónov dolárov na programy očkovania detí a nákup potrebného zdravotníckeho vybavenia.
Údaj o dĺžke života z vlaňajška pochádza z obdobia predtým, ako začiatkom tohto roka Spojené štáty uvalili na Kubu blokádu dodávok paliva a výrazne tak prispeli k zhoršeniu už tak vážnej humanitárnej a hospodárskej krízy na tomto ostrove.
USA viac než 60 rokov uplatňujú voči Kube obchodné embargo, ktoré ďalej sprísňujú. Tamojší každodenný život narúšajú výpadky elektriny, obmedzenia dodávok vody a nedostatok základných potrieb ako sú potraviny a lieky.
Kubánsky zdravotnícky systém je podľa Tedrosa v kritickom stave. Miera úmrtnosti novorodencov sa za posledné roky viac než zdvojnásobila a zvýšil sa aj počet žien, ktoré zomrú v súvislosti s tehotenstvom alebo pôrodom. Od januára, keď USA pohrozili sankciami voči krajinám dodávajúcim palivo na Kubu, sa tiež znížila miera prežitia v prípade detských onkologických ochorení.
Súčasnú situáciu v oblasti zdravotníctva na Kube pripísal šéf WHO práve „sankciám“, ktoré podľa neho priamo ohrozujú životy dospelých a detí. Poukázal však aj na vnútorné problémy a označil za pozitívne, že úrady sa nimi zaoberajú. Podľa AFP tým odkazoval na oznámené rozsiahle trhovo orientované hospodárske reformy.
Tedros počas návštevy oznámil pomoc pre Kubu vo výške dvoch miliónov dolárov na programy očkovania detí a nákup potrebného zdravotníckeho vybavenia.