Priemerná teplota mora pri španielskom pobreží dosiahla nové maximá

Madrid 19. júla (TASR) - Priemerná teplota vody v moriach obmývajúcich španielske pobrežie dosiahla rekordné maximá pre toto obdobie roka. V stredu to uviedla španielska meteorologická agentúra AEMET, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Priemerná teplota vody pri španielskom pobreží dosiahla v polovici júla 24,6 stupňa Celzia, tvrdí AEMET. Prekonala tak predchádzajúce rekordy 24 stupňov Celzia z roku 2015 a 23,7 stupňa Celzia zaznamenané v roku 2022. Podľa AEMET je takáto teplota mora v polovici júla bezprecedentná od začiatku meraní v roku 1940.



Situácia je znepokojujúca aj preto, že leto potrvá ešte dlho, povedal hovorca AEMET Rubén del Campo. "Stále je tu priestor na to, aby sa more ešte viac zohrialo," dodal.



Teplota mora na juhovýchode Španielska už na niektorých miestach dosiahla 28 stupňov Celzia. Táto krajina na Pyrenejskom polostrove čelí od pondelka už tretej vlne horúčav od začiatku leta.



V meste Figueres na severovýchode Španielska dosiahla teplota v utorok 45,4 stupňa Celzia, ide o rekord pre túto časť krajiny. Španielske ministerstvo vnútra v súvislosti s horúčavami upozornilo na vysoké riziko vzniku lesných požiarov.