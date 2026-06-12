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Priemerné ceny benzínov v 23. týždni výrazne klesli
Ceny palív zostali vyššie nad vlaňajšími hodnotami, benzín 95 o 13,4 %, prémiové benzíny o 11,3 %, nafta o 16,8 % a prémiová nafta o 15,2 %.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Priemerné ceny benzínov počas 23. týždňa výrazne klesli, už druhý týždeň za sebou. Benzín 95 aj jeho prémiové druhy zlacneli o 4 centy za liter, predávali sa za najnižšie ceny za posledných 6 týždňov. Základný benzín 95 sa predával za cenu nižšiu ako 1,70 eura za liter. Zlacnela aj základná či prémiové druhy nafty, medzitýždňovo o dva centy za liter. Nafta sa dostala na 11-týždňové cenové minimum. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Motoristi platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,697 eura za liter (medzitýždňovo -4 centy) a za liter prémiových benzínov 1,895 eura (-3,8 centa). Bežná nafta stála 1,627 eura za liter (-2,1 centa) a prémiová nafta 1,829 eura za liter (-2 centy). Priemerná dlhodobá zmena cien základných palív sa medzitýždňovo pohybuje na úrovni plus mínus 1,5 centa na liter.
Ceny palív zostali vyššie nad vlaňajšími hodnotami, benzín 95 o 13,4 %, prémiové benzíny o 11,3 %, nafta o 16,8 % a prémiová nafta o 15,2 %.
Cena benzínu na Slovensku bola počas 23. týždňa o 6,8 % nižšia, ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 11,1 %.
Ceny plynov v úvode júna sa upravili iba kozmeticky. Najvýraznejšie sa zmenila cena plynu LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za znížených 1,828 eura za kilogram (-0,4 centa). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,865 eura za liter (-0,2 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa medzitýždňovo nezmenila, zostala na hodnote 1,948 eura za kilogram.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa cena plynu LPG zvýšila o 25,9 %, CNG o 17,3 % a LNG o 16,2 %.
Motoristi platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,697 eura za liter (medzitýždňovo -4 centy) a za liter prémiových benzínov 1,895 eura (-3,8 centa). Bežná nafta stála 1,627 eura za liter (-2,1 centa) a prémiová nafta 1,829 eura za liter (-2 centy). Priemerná dlhodobá zmena cien základných palív sa medzitýždňovo pohybuje na úrovni plus mínus 1,5 centa na liter.
Ceny palív zostali vyššie nad vlaňajšími hodnotami, benzín 95 o 13,4 %, prémiové benzíny o 11,3 %, nafta o 16,8 % a prémiová nafta o 15,2 %.
Cena benzínu na Slovensku bola počas 23. týždňa o 6,8 % nižšia, ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 11,1 %.
Ceny plynov v úvode júna sa upravili iba kozmeticky. Najvýraznejšie sa zmenila cena plynu LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za znížených 1,828 eura za kilogram (-0,4 centa). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,865 eura za liter (-0,2 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa medzitýždňovo nezmenila, zostala na hodnote 1,948 eura za kilogram.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa cena plynu LPG zvýšila o 25,9 %, CNG o 17,3 % a LNG o 16,2 %.