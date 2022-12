Paríž 20. decembra (TASR) - Priemerný vek užívateľov marihuany vo Francúzsku stúpa, oznámil v pondelok v Paríži Francúzsky úrad pred drogy a závislosti (OFDT). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Priemerný vek medzi rokmi 1992 až 2021 stúpol z približne 25 na takmer 33 rokov, spresnil OFDT. Čiastočnou príčinou je aj to, že mnoho ľudí, ktorí začali užívať marihuanu v mladom veku, si tento návyk udržalo. Konzumácia dnešnej mládeže zároveň mierne klesá, dodal OFDT.



Prieskum sa robil medzi približne 23.660 ľuďmi vo veku od 18 do 64 rokov, pričom vyše 47 percent z nich uviedlo, že v určitom bode svojho života vyfajčilo marihuanovú cigaretu (joint). Vyše desať percent odpovedalo, že tak za posledný rok urobilo najmenej raz, čo je údaj podobný roku 2017.



Takmer šesť percent ľudí fajčilo marihuanu v uplynulom mesiaci, tri percentá to robia pravidelne a 1,7 percenta ju fajčí každý deň. So stúpajúcou frekvenciou fajčenia marihuany rástla aj jej denná konzumácia.



Podľa prieskumu bola väčšina častých užívateľov marihuany mužského pohlavia.