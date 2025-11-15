< sekcia Zahraničie
Priemyselnou oblasťou pri Buenos Aires otriasli veľké výbuchy
Výbuchy a oheň podľa miestnych médií zasiahli päť závodov.
Autor TASR
Ezeiza 15. novembra (TASR) - Priemyselnou oblasťou južne od argentínskej metropoly Buenos Aires otriasli v noci na sobotu silné explózie a hlásili odtiaľ veľký požiar. V nemocnici podľa úradov skončilo najmenej 22 ľudí, informuje TASR podľa agentúry AFP.
"Výbuchy a požiare, ktoré vypukli v rôznych závodoch, sú obrovské," vyhlásil Gaston Granados, starosta mesta Ezeiza, kde k explóziám došlo. Ich príčina podľa neho nebola známa a oheň sa podľa neho zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu.
Výbuchy a oheň podľa miestnych médií zasiahli päť závodov. Televízne zábery ukazovali hustý dym stúpajúci z priemyselnej oblasti, v ktorej sídlia firmy vyrábajúce pneumatiky, chemické produkty a iné výrobky.
"Je to komplexný požiar. Bude dlhý," povedal Fabian Garcia, riaditeľ civilnej obrany provincie Buenos Aires.
