Priemyselnou oblasťou pri Buenos Aires otriasli veľké výbuchy

Hasiči bojujú s požiarom v priemyselnom parku v Ezeize v Argentíne, sobota 15. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Výbuchy a oheň podľa miestnych médií zasiahli päť závodov.

Autor TASR
Ezeiza 15. novembra (TASR) - Priemyselnou oblasťou južne od argentínskej metropoly Buenos Aires otriasli v noci na sobotu silné explózie a hlásili odtiaľ veľký požiar. V nemocnici podľa úradov skončilo najmenej 22 ľudí, informuje TASR podľa agentúry AFP.

"Výbuchy a požiare, ktoré vypukli v rôznych závodoch, sú obrovské," vyhlásil Gaston Granados, starosta mesta Ezeiza, kde k explóziám došlo. Ich príčina podľa neho nebola známa a oheň sa podľa neho zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu.

Výbuchy a oheň podľa miestnych médií zasiahli päť závodov. Televízne zábery ukazovali hustý dym stúpajúci z priemyselnej oblasti, v ktorej sídlia firmy vyrábajúce pneumatiky, chemické produkty a iné výrobky.

"Je to komplexný požiar. Bude dlhý," povedal Fabian Garcia, riaditeľ civilnej obrany provincie Buenos Aires.
