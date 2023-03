Prieskum: 37 % Ukrajincov pozná niekoho, kto zomrel alebo bol zranený

Kyjev 25. marca (TASR) - Viac ako tretina Ukrajincov už pozná niekoho, kto prišiel počas vojny o život alebo utrpel zranenia. Vyplýva to z prieskumu, ktorý vo februári a marci vykonalo kyjevské Razumkovho centrum. TASR o tom informuje na základe správy stanice Sky News, ktorá v sobotu zverejnila výsledky tohto prieskumu.



Až 37 percent opýtaných Ukrajincov uviedlo, že od začiatku ruskej invázie, a teda od 24. februára 2022, bol zabitý či zranený niektorý z ich príbuzných či známych. Išlo o vojakov aj civilistov.



Sky News pripomína, že Kyjev nezverejňuje informácie o svojich vojenských stratách. Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zahynulo do 20. marca vo vojne na Ukrajine prinajmenšom 8317 civilistov a 13.892 ďalších utrpelo zranenia.



Skutočný počet obetí je však zrejme výrazne vyšší, keďže tieto údaje nezahŕňajú ľudí usmrtených na okupovaných územiach či v oblastiach, kde prebiehajú intenzívne boje, konštatuje Sky News.



Dovedna 28 percent respondentov prieskumu tiež uviedlo, že majú blízkych príbuzných, ktorí po tzv. totálnej invázii Ruska utiekli z Ukrajiny do zahraničia a zostali tam.



Celkovo 47 percent z týchto opýtaných (s príbuznými v zahraničí) uviedlo, že ich príbuzní sa nachádzajú v Poľsku, zatiaľ čo 18,5 percenta uviedlo ako krajinu ich pobytu Nemecko a deväť percent Česko.