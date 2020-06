Prieskum: 60 percent Rakúšanov chce stráviť letnú dovolenku doma

Viedeň 21. júna (TASR) - Až 60 percent Rakúšanov, ktorí plánujú ísť na dovolenku, ju počas tohtoročného leta chce napriek otvoreniu hraníc so susednými štátmi stráviť vo vlastnej krajine. Len 28 percent má v pláne cestovať do zahraničia, hoci pre dvojnásobne vyšší počet z nich je ideálom dovolenka v inej krajine - poväčšine pri mori. Vyplýva to z prieskumu inštitútu Gallup, o ktorom v nedeľu informovala tlačová agentúra APA.



Aj tí Rakúšania, ktorí tento rok budú napriek všetkému dovolenkovať za hranicami, zostanú podľa prieskumu z uplynulého týždňa v "susedstve", teda pôjdu prevažne do okolitých krajín.



Približne tretina z dovolenkárov plánuje navštíviť Chorvátsko (32 percent). Destináciou číslo dva je Taliansko (15 percent), nasledované Gréckom (8 percent) a ďalej susednými krajinami - Maďarskom, Českom alebo Slovenskom (7 percent).



Sedem percent opýtaných chce ísť tiež do Nemecka, Španielska vrátane Kanárskych ostrovov, a štyri percentá do Turecka. S dvoma percentami uzatvárajú zverejnených rebríček Cyprus, Británia a Francúzsko.