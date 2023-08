PRIESKUM: 68% ukrajinských utečencov v ČR žije pod hranicou chudoby

Praha 9. augusta (TASR) - Dve tretiny ukrajinských utečencov v Česku žijú pod hranicou príjmovej chudoby. Prácu si v ČR našlo takmer 70 percent ekonomicky aktívnych utečencov, väčšina však robí menej kvalifikovanú prácu než na Ukrajine. S diskrimináciou sa stretlo takmer 65 percent dospelých Ukrajincov žijúcich v ČR. Dáta nového prieskumu zo série Hlas Ukrajincov v Česku v stredu zverejnila spoločnosť PAQ Research, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pod hranicou príjmovej chudoby žije podľa prieskumu 68 percent ukrajinských utečencov. Ohrozené sú najmä domácnosti s deťmi a seniormi. Pri výpadku príjmov by 45 percentám domácností úspory vystačili na menej než jeden mesiac.



Podiel pracujúcich Ukrajincov však stále rastie. Aktuálne má v ČR prácu 67 percent ekonomicky aktívnych utečencov. Viac než polovica z nich ale pracuje v menej kvalifikovanej práci než na Ukrajine, zhruba 40 percent dokonca výrazne pod kvalifikáciou. Podľa výskumníkov sa tak nedarí dostatočne využiť ich pracovný potenciál. "Čím ďalej, tým viac Ukrajincov síce pracuje, ale na horších pozíciách, než by mohli," uviedla analytička Kateřina Šafářová z PAQ Research.



Štvrtina z nich musí mať viac práce, aby sa uživila, tretina pracuje bez sociálneho a zdravotného poistenia. Viac než polovica pociťuje podľa prieskumu aspoň dva znaky zlých pracovných podmienok, a to napríklad nestabilitu či finančný stres.



Ako hlavnú bariéru na získanie lepšej práce väčšina vníma znalosť češtiny a tiež nedostupnosť predškolskej starostlivosti pre deti. V bežných situáciách sa podľa prieskumu aktuálne dohovorí asi 44 percent utečencov.



Problém však predstavuje aj diskriminácia. S jej nejakou formou sa už v ČR stretlo 64 percent dospelých ukrajinských utečencov. Najčastejšie pri hľadaní bývania, ale aj práce. Verbálne útoky pre svoj pôvod zažilo 57 percent Ukrajincov.



Skúsenosti ukrajinských utečencov zmapoval jedenásty prieskum zo série Hlas Ukrajincov v Česku, ktorú pripravuje spoločnosť PAQ Research v spolupráci so Sociologickým ústavom Akadémie vied ČR. Prieskum vychádza z rozhovorov v 1425 domácnostiach, v ktorých žije viac než 3700 utečencov. Uskutočnil sa od 2. do 22. júna 2023.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)