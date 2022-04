Prieskum: 84 percent Fínov považuje Rusko za výraznú vojenskú hrozbu

Helsinki 12. apríla (TASR) - Drvivá väčšina Fínov považuje v súčasnosti Rusko za vojenskú hrozbu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v utorok zverejnilo fínske ekonomické a politické fórum EVA, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Z výsledkov prieskumu vyplýva, že až 84 percent opýtaných Fínov považuje Rusko za výraznú vojenskú hrozbu, zatiaľ čo minulý rok takto odpovedalo iba 59 percent respondentov. Šesť percent Fínov v prieskume uviedlo, že Rusko nepovažuje za žiadnu hrozbu. Prieskum sa uskutočnil v marci na vzorke 2074 osôb.



Fínske fórum EVA vníma výsledky tohto prieskumu ako vysvetlenie, prečo sa v nedávnych prieskumoch väčšina Fínov vyslovila za členstvo v Severoatlantickej aliancii. Vedúci výskumu fóra EVA Ilkka Haavisto poznamenal, že Fíni nepovažujú za problém Ruska jeho obyvateľov, ale vedenie krajiny. Väčšina Fínov pokladá Rusov za príjemných ľudí, dodal.



Ruská vojenská intervencia na Ukrajine rozprúdila vo Fínsku intenzívnu diskusiu o možnom vstupe v NATO. Bývalý fínsky premiér Alexander Stubb si myslí, že konkrétne kroky Fínska k členstvu v Severoatlantickej aliancii by mohli prísť koncom apríla alebo v máji. Stubb zároveň neverí tomu, že by Rusko napadlo Fínsko počas prístupového procesu. Bývalý fínsky premiér nevidí žiadne prekážky pre to, aby proces ratifikácie prístupových protokolov mohol začať po júnovom summite NATO v Madride. Dodal, že Fínsko by bolo pre Alianciu veľkým prínosom vďaka mimoriadne dobre pripravenej armáde.