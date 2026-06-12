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Prieskum: Aký názor majú Briti na návrat do EÚ?
Z prieskumu vyplýva, že viac ako polovica Britov si želá bližšiu spoluprácu s EÚ vo všeobecnosti a viac ako 60 percent podporuje spoluprácu vo vojenskej oblasti.
Autor TASR
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Londýn 12. júna (TASR) - Desať rokov po referende, v ktorom Briti rozhodli o vystúpení z Európskej únie (EÚ), väčšina britských občanov podporuje úzku spoluprácu s európskou dvadsaťsedmičkou, avšak stále nesúhlasí s opätovným vstupom do Únie. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorý zverejnili v piatok. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Z prieskumu vyplýva, že viac ako polovica Britov si želá bližšiu spoluprácu s EÚ vo všeobecnosti a viac ako 60 percent podporuje spoluprácu vo vojenskej oblasti. Až 53 percent britskej verejnosti by podporilo návrat k voľnému pohybu osôb výmenou za prístup na jednotný trh EÚ.
Pri formulácii otázky z hľadiska suverenity sa však ukázalo, že Briti uprednostňujú kontrolu migrácie pred vzťahmi s EÚ. Približne 52 percent respondentov uviedlo, že uprednostňujú úplnú kontrolu hraníc a obmedzenejšie vzťahy s EÚ, zatiaľ čo 38 percent sa vyjadrilo opačne.
„Na prvý pohľad je tu otvorenosť voči väčšiemu zosúladeniu a prijímania pravidiel s cieľom podporiť silnejšie obchodné vzťahy, no argumenty týkajúce sa suverenity – najmä pokiaľ ide o prisťahovalectvo – naďalej pôsobia presvedčivo,“ uviedol šéf výskumu agentúry Ipsos Keiran Pedley.
Podľa Ananda Menonona, riaditeľa think tanku UK in a Changing Europe, prieskum potvrdzuje, že „v otázke vzťahov s EÚ neexistuje žiadne jednoduché riešenie“, pričom každá možnosť so sebou prináša „jasné kompromisy“.
Zároveň narástol počet ľudí, ktorí tvrdia, že dopady Brexitu sú horšie, ako sa očakávalo a poklesol počet ľudí, ktorí považujú rozhodnutie expremiéra Davida Cameron vypísať referendum o vystúpení za správne. Stúpla tiež podpora druhého referenda, pričom takúto možnosť preferuje aj pätina voličov Reform UK a štvrtina tých, ktorí v roku 2016 hlasovali za vystúpenie.
Napriek tomuto posunu vo verejnej mienke však profesor Bobby Duffy z King's College London uviedol, že názory sa menia nesmierne pomaly. „Pri tomto tempe potrvá ešte mnoho rokov, kým sa dostaneme k jednoznačnej požiadavke na zmenu,“ povedal.
Z prieskumu vyplýva, že viac ako polovica Britov si želá bližšiu spoluprácu s EÚ vo všeobecnosti a viac ako 60 percent podporuje spoluprácu vo vojenskej oblasti. Až 53 percent britskej verejnosti by podporilo návrat k voľnému pohybu osôb výmenou za prístup na jednotný trh EÚ.
Pri formulácii otázky z hľadiska suverenity sa však ukázalo, že Briti uprednostňujú kontrolu migrácie pred vzťahmi s EÚ. Približne 52 percent respondentov uviedlo, že uprednostňujú úplnú kontrolu hraníc a obmedzenejšie vzťahy s EÚ, zatiaľ čo 38 percent sa vyjadrilo opačne.
„Na prvý pohľad je tu otvorenosť voči väčšiemu zosúladeniu a prijímania pravidiel s cieľom podporiť silnejšie obchodné vzťahy, no argumenty týkajúce sa suverenity – najmä pokiaľ ide o prisťahovalectvo – naďalej pôsobia presvedčivo,“ uviedol šéf výskumu agentúry Ipsos Keiran Pedley.
Podľa Ananda Menonona, riaditeľa think tanku UK in a Changing Europe, prieskum potvrdzuje, že „v otázke vzťahov s EÚ neexistuje žiadne jednoduché riešenie“, pričom každá možnosť so sebou prináša „jasné kompromisy“.
Zároveň narástol počet ľudí, ktorí tvrdia, že dopady Brexitu sú horšie, ako sa očakávalo a poklesol počet ľudí, ktorí považujú rozhodnutie expremiéra Davida Cameron vypísať referendum o vystúpení za správne. Stúpla tiež podpora druhého referenda, pričom takúto možnosť preferuje aj pätina voličov Reform UK a štvrtina tých, ktorí v roku 2016 hlasovali za vystúpenie.
Napriek tomuto posunu vo verejnej mienke však profesor Bobby Duffy z King's College London uviedol, že názory sa menia nesmierne pomaly. „Pri tomto tempe potrvá ešte mnoho rokov, kým sa dostaneme k jednoznačnej požiadavke na zmenu,“ povedal.