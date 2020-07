Prieskum: Andrzej Duda zrejme vyhrá aj druhé kolo volieb

Varšava 2. júla (TASR) - Ak by sa prezidentské voľby v Poľsku konali túto nedeľu, vyhral by ich súčasný prezident Andrzej Duda. Vyplýva to z nového prieskumu inštitútu IBRiS urobeného na objednávku spravodajského portálu Onet.pl, ktorý bol zverejnený vo štvrtok.



Kým Dudu by volilo 49 percent opýtaných, jeho súper Rafal Trzaskowski by v druhom kole získal 46,6 percenta hlasov.



Druhé kolo volieb poľského prezidenta sa bude konať 12. júla. Z prieskumu vyplýva, že rozhodnutých zúčastniť sa na ňom je 69,5 percenta respondentov, pričom 57,6 percenta z nich pôjde voliť určite, ďalších 11,9 percenta "pravdepodobne" a zvyšných 3,3 percenta opýtaných si ešte nie je istých.



V prvom kole volieb, ktoré sa konalo 28. júna, získal Duda 43,5 percenta hlasov. Trzaskowského, kandidáta centristickej Občianskej koalície (KO), volilo 30,46 percenta voličov.



Duda zaznamenal vynikajúce výsledky na východe a juhovýchode krajiny, kde má jeho sociálno-konzervatívny program najsilnejšiu odozvu medzi ľuďmi, ale tiež v malých mestách a vidieckych oblastiach. Trzaskowski porazil Dudu vo veľkých mestách.