Prieskum: Až 85 percent Ukrajincov sa považuje za vlastencov

Kyjev 14. októbra (TASR) - Až 85 percent Ukrajincov sa považuje za vlastencov a 59 percent je pripravených brániť územnú celistvosť svojej krajiny so zbraňou v ruke. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnila a v stredu - pri príležitosti Dňa obrancu Ukrajiny - zverejnila sociologická spoločnosť Rejting.



"Podľa výsledkov prieskumu sa 85 percent respondentov považuje za vlastencov, pričom 12 percent má opačný názor. Podiel vlasteneckých občanov je približne rovnaký vo všetkých regiónoch krajiny a medzi seniormi je relatívne vyšší," vyplýva z prieskumu, o ktorom informovala agentúra Ukrinform.



Okrem toho 59 percent respondentov vyjadrilo pripravenosť brániť územnú celistvosť Ukrajiny so zbraňou v ruke v prípade ohrozenia (takýchto respondentov bolo v roku 2019 56 percent, 54 percent v roku 2017, 33 percent v roku 2012). Táto odpoveď bola relatívne najčastejšia u mužov, ako aj u respondentov v strednom veku a ľudí s vyššími príjmami.



Prieskum sa uskutočnil 10. - 12. októbra medzi 2000 respondentmi vo veku od 18 rokov na celej Ukrajine s výnimkou Ruskom anektovaného Krymu a okupovaných území v Doneckej a Luhanskej oblasti.



V roku 2014 vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko na znak prerušenia väzieb s Moskvou zrušil tradičný štátny sviatok Deň obrancu vlasti, ktorý pochádzal ešte zo sovietskej éry a pripadal na 23. februára. Namiesto neho zaviedol Deň obrancu Ukrajiny, ktorý sa oslavuje 14. októbra, teda aj na výročie založenia Ukrajinskej povstaleckej armády (1942), ktorá bojovala tak proti Červenej armáde, ako aj proti Wehrmachtu.