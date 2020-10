Prieskum: Biden má desaťpercentný náskok pred Trumpom

New York 4. októbra (TASR) - Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden má desaťpercentný náskok pred svojím republikánskym súperom, prezidentom USA Donaldom Trumpom. Vyplýva to z nového prieskumu Reuters/Ipsos, ktorý bol zverejnený v nedeľu, necelý mesiac pred americkými prezidentskými voľbami.



Podľa agentúry Reuters ide o doposiaľ najvyšší Bidenov náskok zaznamenaný v predvolebných prieskumoch.



Väčšina Američanov (65%) v novom internetovom prieskume Reuters/Ipsos vyjadrila presvedčenie, že sa šéf Bieleho domu nemusel nakaziť koronavírusom, ak by ho nebol bral na ľahkú váhu.



Prieskum bol vykonaný v dňoch 2.-3. októbra, teda už po tom, ako Trump priznal svoju nákazu koronavírusom. Približne 51 percent dospelých Američanov v ňom vyjadrilo podporu Bidenovi a 41 percent Trumpovi. Podiel nerozhodnutých voličov predstavoval 4 percentá, pričom rovnaký počet chce vo voľbách odovzdať hlasy iným kandidátom.



Bidenov 10-percentný náskok je o jeden až dva percentuálne body vyšší než v predchádzajúcich prieskumoch z posledných týždňov. Nameraný nárast je však v rámci štatistickej odchýlky, ktorá v prieskume Reuters/Ipsos predstavuje päť percent.



Z nového prieskumu tiež vyplýva, že Trumpovi sa zrejme nedarí výraznejšie oslovovať iných voličov než svojich tradičných stúpencov. Niektorí z nich ho počas víkendu prišli podporiť aj pred vojenskú nemocnicu pri Washingtone, kde sa Trump lieči z ochorenia COVID-19.



Napriek tomu, že prieskumy opakovane favorizujú Bidena, obaja hlavní prezidentskí kandidáti sú približne rovnako populárni v tzv. nerozhodnutých štátoch, ktoré budú mať kľúčový význam pre volebné víťazstvo.



Prezidentské voľby v USA sa budú konať 3. novembra. Väčšina respondentov (67%) v novom prieskume uviedla, že vzhľadom na šírenie koronavírusu by sa mali zrušiť tradičné predvolebné zhromaždenia.