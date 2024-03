Prieskum: Biden má pred Trumpom náskok jeden percentuálny bod

Washington 14. marca (TASR) - Prezident USA Joe Biden mal v novom prieskume jednopercentný náskok pred Donaldom Trumpom pred novembrovými prezidentskými voľbami. Prieskum sa uskutočnil po tom, ako obaja získali dostatočnú podporu svojej strany a budú tak uvedení na hlasovacom lístku.



Prieskum urobila tlačová agentúra Reuters spoločne s agentúrou Ipsos, trval týždeň a skončil sa v stredu. TASR prevzala štvrtkové informácie agentúry Reuters.



Približne 39 percent registrovaných voličov uviedlo, že by hlasovali za demokrata Bidena, ak by sa voľby konali v čase prieskumu. Za bývalého republikánskeho prezidenta Trumpa by hlasovalo 38 percent. Bidenov mierny náskok je však v rámci štatistickej chyby prieskumu.



Mnohí voliči sú stále nerozhodnutí a 11 percent uviedlo, že by hlasovali za iných kandidátov, päť percent by nehlasovalo a sedem percent nevedelo alebo odmietlo odpovedať.



Pôjde o prvé prezidentské voľby v USA za takmer 70 rokov, keď sa zopakuje súboj dvoch kandidátov. Voliči vidia v oboch prípadoch zápory - u 81-ročného Bidena je to vek a u 77-ročného Trumpa blížiace sa štyri súdne procesy v trestných veciach vrátane pokusu zvrátiť svoju prehru v prezidentských voľbách v roku 2020.



Prieskum sa uskutočnil medzi dospelými po celých USA a meral podporu Bidena a Trumpa podľa viacerých kritérií, pričom väčšina z nich ukázala, že súboj bude tesný.



Trump mal minimálny náskok medzi všetkými opýtanými, ale Bidenov náskok u registrovaných voličov bol výrazný, pretože je pravdepodobnejšie, že voliči, ktorí sú už registrovaní, pôjdu v novembri hlasovať. V prezidentských voľbách v roku 2020, keď Biden porazil Trumpa, hlasovali len dve tretiny oprávnených voličov.



Exprezident Trump v primárkach republikánskej strany ľahko porazil bývalú guvernérku Južnej Karolíny Nikki Haleyovú a v utorok si zabezpečil dostatok delegátov, aby sa stal straníckym kandidátom. Ale medzi nezávislými a dokonca aj medzi členmi vlastnej strany je vnímaný ako politik so slabinami.



Iba približne 37 percent podporovateľov Haleyovej plánuje dať hlas Trumpovi, keďže odstúpila z republikánskeho boja o kandidatúru, ukázal prieskum. Asi 16 percent uviedlo, že budú v novembri hlasovať za Bidena, a zvyšok opýtaných odpovedal, že by volili niekoho iného alebo neprídu voliť.



Výskumníci Reutersu a Ipsosu zozbierali odpovede online po celej krajine od 4094 dospelých amerických občanov, vrátane 3356 registrovaných voličov. Prieskum má stanovenú štatistickú chybu 1,8 percenta pre registrovaných voličov a 1,7 percenta pre všetkých respondentov.