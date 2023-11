Prieskum: Biden zaostáva za Trumpom v kľúčových štátoch

Washington 5. novembra (TASR) – Rok pred prezidentskými voľbami v USA má súčasný prezident Joe Biden vo viacerých kľúčových štátoch výrazne nižšiu podporu než jeho predchodca a pravdepodobný vyzývateľ Donald Trump. Ukazujú to výsledky prieskumu zverejnené v nedeľu, informuje TASR podľa agentúry AFP.



V piatich štátoch USA, ktoré mu vo voľbách v roku 2020 pomohli poraziť Trumpa, zaostáva o štyri až desať percent, vyplýva z prieskumu denníka The New York Times a univerzity Sienna College.



Viac ako 70 percent respondentov v závere októbra a začiatkom novembra uviedlo, že 80-ročný Biden je príliš starý na to, aby bol prezidentom. Sedemdesiatsedemročného Trumpa považuje za príliš starého len 19 percent opýtaných.



Respondenti hodnotili Trumpa lepšie v oblastiach ekonomiky, imigrácie a vojny medzi Izraelom a hnutím Hamas, Bidena zasa v otázke demokracie.



Viac voličov by hlasovalo za Trumpa v štátoch Nevada, Georgia, Arizona, Michigan a Pensylvánia, zatiaľ čo Biden viedol o dve percentá v štáte Wisconsin.



Trumpa podľa prieskumu preferuje väčšina žien, pričom Bidenov náskok medzi voličmi mladšími ako 30 rokov sa napriek ich silnej podpore tohto demokratického politika v posledných voľbách zmenšil na jediný percentuálny bod.



Bidenov volebný tím v reakcii na prieskum uviedol, že predpovede rok pred voľbami "zvyknú o rok neskôr vyzerať trocha inak".