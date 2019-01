Prieskum: Británia by si teraz zvolila zotrvanie v EÚ

Výsledky, ktoré zverejnila aktivistická skupina People's Vote, ktorá bojuje za druhé referendum, ukázali, že za zotrvanie Británie v EÚ by sa teraz vyslovilo 56 percent voličov.

Londýn 17. januára (TASR) - Briti by v súčasnosti hlasovali za zotrvanie svojej krajiny v Európskej únii s 12-percentným rozdielom, ak by dostali ďalšiu šancu. Ide o najvyššiu úroveň od referenda o tzv. brexite z roku 2016, vyplýva z prieskumu, ktorý v stredu uskutočnila medzinárodná spoločnosť YouGov.



Výsledky, ktoré zverejnila aktivistická skupina People's Vote, ktorá bojuje za druhé referendum, ukázali, že za zotrvanie Británie v EÚ by sa teraz vyslovilo 56 percent voličov, zatiaľ čo proti by bolo 44 percent, nepočítajúc tých, ktorí by nevolili alebo sa nevedeli rozhodnúť, informovala vo štvrtok agentúra Reuters.



V historickom referende z 23. júna 2016 podporilo odchod Británie z EÚ 17,4 milióna voličov - 51,9 percenta občanov oprávnených hlasovať -, kým za zotrvanie krajiny v bloku sa vyslovilo 16,1 milióna voličov (48,1 percenta).



Prieskum YouGov predtým ukázal, že za zotrvanie by hlasovalo 48 percent voličov, za odchod by bolo 38 percent voličov, šesť percent voličov by sa nedostavilo k urnám a sedem percent by nevedelo, ako sa rozhodnúť.



YouGov uskutočnila najnovší prieskum na vzorke 1070 dospelých Britov. Podpora ďalšieho referenda medzi stúpencami Labouristickej strany bola na úrovni 78 percent, ukázal prieskum.