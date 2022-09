PRIESKUM: Briti podporujú nového kráľa

Londýn 13. septembra (TASR) – Podpora britského kráľa Karola III. sa zvýšila, odkedy sa po úmrtí svojej matky Alžbety II. stal novým monarchom. V utorok to ukázali výsledky nového prieskumu, o ktorých informovala agentúra Reuters.



Časť verejnosti smútiacej za zosnulou kráľovnou si však myslí, že by mal nasledovať jej príklad a nechávať si svoje názory pre seba.



Celkovo 63 percent Britov sa domnieva, že Karol III. bude dobrým kráľom, čo je od marca nárast o 24 percentuálnych bodov. Zlým panovníkom bude podľa 15 percent respondentov - v porovnaní s 31 percentami oslovených, ktorí tento postoj zastávali pred šiestimi mesiacmi.



Prieskum uskutočnil inštitút YouGov pre britský denník The Times.



Z prieskumu tiež vyplýva, že podobný nárast podpory zaznamenala aj kráľova manželka Kamila.



Nový kráľ sa ešte ako princ Charles otvorene vyjadroval k mnohým otázkam - od klimatickej zmeny po architektúru či alternatívnu medicínu. Kritici tvrdia, že zasahoval aj do politických otázok, ktoré neboli vecou kráľovskej rodiny.



Podľa jeho stúpencov boli niektoré jeho názory vizionárske - napr. keď na zásahy v oblasti životného prostredia a udržateľnosti vyzýval desaťročia pred tým, ako si to za za prioritu stanovili vlády.



Karol III. v posledných dňoch opakovane povedal, že bude nasledovať príklad svojej matky. V prvom televíznom prejave k obyvateľom Spojeného kráľovstva zdôraznil, že jeho život sa s novými úlohami zmení.



Prieskum YouGov sledujúci dlhodobé postoje ku kráľovskej rodine tiež ukázal, že podiel Britov, ktorí považujú monarchiu za veľmi alebo dosť dôležitú, zostáva na rekordne nízkej úrovni: túto inštitúciu podľa utorkovej správy podporuje 62 percent respondentov, proti je 21 percent oslovených.