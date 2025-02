Prieskum: Česi majú najlepší vzťah k Slovákom

Praha 19. februára (TASR) - Viac než polovica Čechov si myslí, že česká verejnosť pristupuje k cudzincom s predsudkami, na druhej strane ich takmer dve tretiny považujú za bezpečnostné riziko. Vyplýva to z výsledkov prieskumu výskumného ústavu STEM, ktoré zverejnili v stredu. Dlhodobo majú Česi najpriaznivejší vzťah k Slovákom a cudzincom z vyspelých krajín, vzťah k Rusom sa dostáva na úroveň z 90. rokov minulého storočia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



So Slovákom ako svojím susedom by bolo spokojných 93 percent respondentov, bez problémov by tiež prijali Američanov, Angličanov či Francúzov. Naopak, menej než štvrtina opýtaných si dokáže predstaviť život vedľa Arabov, Afgancov, Sýrčanov či občanov Sudánu. Z dlhodobého hľadiska sa prvé ani posledné priečky podľa STEM veľmi nemenia.



Zmeny však nastali napríklad pri Rusoch a Ukrajincoch. Zatiaľ čo v roku 2016 si Rusov ako svojich susedov dokázalo predstaviť 50 percent Čechov, v januári 2025 to bolo 35 percent. "Prijateľnosť Rusov sa tak začína v tomto ohľade znovu prepadať na úroveň, ktorá bola zaznamenaná v priebehu 90. rokov 20. storočia," uviedol výskumný ústav. Pri Ukrajincoch zaznamenal opačnú tendenciu – na prelome tisícročí by ich bez problémov uvítala len desatina opýtaných, v aktuálnom prieskume to bolo 46 percent.



STEM tiež poukázal na to, ako sa vyvinula pozícia Vietnamcov, pričom ich označil za pomyselných víťazov z hľadiska vývoja vzájomného porozumenia. Kým ešte v 90. rokoch by ich za susedov prijala necelá desatina, aktuálne je to 71 percent Čechov.



Z prieskumu tiež vyplýva, že viac než polovica Čechov sa domnieva, že česká verejnosť pristupuje k cudzincom s predsudkami a zaujatosťou. "Takmer dve tretiny (63 percent) ale považujú cudzincov s pobytom v ČR za výrazné bezpečnostné riziko, čo naznačuje rozpor medzi vnímaním bezpečnostných hrozieb a postojom k integrácii cudzincov," komentovala výsledky analytička STEM Kateřina Duspivová.



Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil od 16. do 25. januára, sa zapojilo 1034 respondentov starších než 18 rokov.