Prieskum: Česi najviac dôverujú Čaputovej, najmenej Putinovi

Praha 18. decembra (TASR) - Obyvatelia Česka spomedzi vybraných zahraničných politických lídrov najviac dôverujú slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej a najväčšiu nedôveru majú k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Dôvera v takmer všetkých vybraných politikov sa však znížila. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) Sociologického ústavu Akadémie vied ČR, ktorého výsledky zverejnili v pondelok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Najvyšší podiel dôvery medzi skúmanými politikmi získala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej 'skôr dôverovalo' 52 percent opýtaných a 35 percent jej 'skôr nedôverovalo' a ktorá bola jedinou zo skúmaných politických osobností, pri ktorej dôvera prevažovala nad nedôverou," uviedol Jan Červenka z CVVM. Zdôraznil, že pri všetkých ostatných sledovaných politikoch prevyšoval podiel nedôverujúcich pred dôverujúcimi.



Za Čaputovou skončil francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorému dôverovalo 33 percent Čechov a 45 percent opýtaných mu vyslovilo nedôveru. Na treťom mieste bol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dôveru mu vyjadrilo 28 percent obyvateľov ČR a naopak nedôveru 62 percent opýtaných.



Ľudia najviac neverili ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, konkrétne 82 percent. Druhým bol prezident Bieloruska Alexander Lukašenko, ktorému neverilo 75 percent respondentov. Na spoločnej tretej priečke sa spolu so Zelenským umiestnil americký prezident Joe Biden.



V porovnaní s prieskumom z jari 2022 dôvera poklesla pri všetkých opakovane skúmaných politikoch s výnimkou Putina, ktorého hodnotenie sa významne nezmenilo. Najviac stratil ukrajinský prezident – podiel nedôverujúcich narástol o 30 percentuálnych bodov a podiel dôverujúcich o 21 percentuálnych bodov klesol. Pohoršila si aj Čaputová. V porovnaní s predchádzajúcim prieskumom sa dôvera v ňu znížila o osem percentuálnych bodov a nedôvera narástla o 17 percentuálnych bodov.



Do prieskumu CVVM, ktorý sa uskutočnil od 28. septembra do 4. decembra, sa zapojilo 913 respondentov starších než 15 rokov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)