PRIESKUM: Česi najviac dôverujú vakcíne od Pfizeru

Na archívnej snímke muž s ochranným rúškom prechádza po Karlovom moste v Prahe. Foto: TASR/AP

Praha 9. mája (TASR) - Dve tretiny Čechov veria, že najúčinnejšia proticovidová vakcína je od konzorcia Pfizer-BioNTech, ktorou sa v Česku očkuje najdlhšie a najviac. Vyplýva to z prieskumu agentúry Kantar pre Českú televíziu.Okrem Pfizeru sa v Česku očkuje aj vakcínami od spoločností Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Posledná menovaná je na rozdiel od všetkých iba jednodávková. Obyvatelia všetkým veria rovnako.Naopak najhoršie hodnotenie má v Európe stále neschválený ruský Sputnik V, ktorému verí 25 percent Čechov, a čínska vakcína Sinopharm, ktorú by použilo 18 percent obyvateľstva.uviedli autori prieskumu, ktorých v nedeľu citoval webový spravodajský portál Novinky.cz.Nízky výsledok u čínskej vakcíny je spôsobený aj tým, že tretina respondentov ju nepoznala, dodávajú autori prieskumu. Podľa skorších vyjadrení niekdajšieho ministra zdravotníctva a prezidentského poradcu Romana Prymulu má Sinopharm oproti ostatným vakcínam tú nevýhodu, že je vytvorená na báze usmrteného vírusu. Možno preto predpokladať, že bude účinkovať kratšiu dobu a bude potrebné častejšie preočkovanie.V Česku sa od štartu vakcinácie na konci decembra minulého roka vyočkovalo 3,6 milióna dávok. Aspoň prvú dávku má vyše 2,5 milióna občanov, kompletne ukončené očkovanie má viac ako milión ľudí. Dočasný rekord v počte vyočkovaných dávok v jednom dni padol vo štvrtok, keď vakcínu dostalo vyše 86.000 osôb.V Česku pribudlo v sobotu 717 prípadov nákazy novým typom koronavírusu. Je to o 450 prípadov menej ako pred týždňom. Prvýkrát od vlaňajšieho septembra tak sobotný nárast klesol pod 1000.V českých nemocniciach je aktuálne 2104 infikovaných, z ktorých je 386 vo vážnom stave. V súvislosti s nákazou koronavírusom zomrelo počas soboty desať ľudí. Reprodukčné číslo je na úrovni 0,88 - to znamená, že epidémia je na ústupe. Postupne sa aj v Česku rozvoľňujú prísne opatrenia. Od pondelka sa otvoria napríklad obchody, miernejšie pravidlá budú platiť aj pre nosenie rúšok.