Prieskum: Česi sa do verejného diania príliš nezapájajú

Praha 11. januára (TASR) - Väčšina Čechov sa nezapája do riešenia verejných problémov v spoločnosti a ich priama účasť na politickom a verejnom dianí je skôr nízka. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied ČR. Výskumníci tiež zistili, že pätina Čechov vôbec nesleduje politiku v médiách, čo je najvyšší podiel v histórii meraní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podiel českých občanov, ktorí nikdy nesledujú informácie o politike v médiách, v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom v roku 2020 narástol podľa CVVM významne, a to o 11 percentuálnych bodov. Naopak približne 27 percent opýtaných uviedlo, že politiku sleduje v médiách často, ďalšia štvrtina občas a zvyšných 27 percent zriedkavo.



Z prieskumu tiež vyplýva, že čím sú ľudia starší, tým častejšie sa o politiku v médiách zaujímajú. Najviac túto tému sledujú dôchodcovia, najmenej študenti. Rovnaká súvislosť je aj pri vzdelaní – čím sú ľudia vzdelanejší, tým častejšie politiku v médiách sledujú.



Výrazná väčšina respondentov o politike diskutuje s priateľmi – asi 25 percent odpovedalo, že sa o tejto téme s priateľmi nerozpráva nikdy. Na činnosti politických strán sa podieľajú len tri percentá Čechov, 20 percent uviedlo, že sa aspoň zriedkavo zúčastňuje na politických zhromaždeniach.



Väčšina respondentov (56 percent) uviedla, že do riešenia verejných problémov sa nikdy nezapája. Ak ide o činnosti spojené s priamou účasťou na verejnom živote, najviac sa obyvatelia Česka zapájajú do športových organizácií (26 percent), občianskych združení (19 percent) a nadácií či charitatívnych organizácií (19 percent).



Na prieskume CVVM, ktorý sa uskutočnil od 28. septembra do 4. decembra 2023, sa zúčastnilo 913 respondentov vo veku od 15 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)