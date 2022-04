Prieskum: Členstvo Švédska v NATO podporuje 57 percent obyvateľov

Štokholm 20. apríla (TASR) - Členstvo Švédska v Severoatlantickej aliancii podporuje 57 percent jeho obyvateľov, čo je nárast v porovnaní s 51 percentami z marca tohto roka. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Demoskop, ktoré boli zverejnené v stredu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Marcový prieskum bol prvý, v ktorom sa väčšina Švédov vyslovila za členstvo v organizácii NATO, pripomína Reuters.



Počet ľudí, ktorí sú proti, klesol z marcových 24 percent nad 21 percent. Nerozhodných je podľa najnovšieho prieskumu 22 percent obyvateľov (25 percent v marci). Demoskop prieskum uskutočnil na žiadosť týždenníka Aftonbladet prostredníctvom internetu v období 14.–19. apríla.



Vojna na Ukrajine však vyvolala obrat vo verejnej a politickej mienke v súvislosti s dlhodobou vojenskou neutralitou vo Švédsku aj v susednom Fínsku.



Švédska vláda v súčasnosti prehodnocuje svoju politiku v oblasti bezpečnosti a príslušnú správu by mala predložiť do konca mája. Vládnúca Švédska sociálnodemokratická strana (SAP) o možnom členstve v Aliancii vedie vnútornú debatu.