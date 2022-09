Prieskum: Čoraz viac Kanaďanov považuje monarchiu za zastaranú

Ottawa 14. septembra (TASR) - Čoraz viac Kanaďanov napriek hlbokým historickým väzbám na Britániu nechce, aby bol na čele ich štátu monarcha inej krajiny. V prieskume výskumnej a analytickej skupiny Leger, ktorý bol zverejnený v utorok, zhruba 77 percent Kanaďanov uviedlo, že k britskej monarchii nepociťuje náklonnosť. TASR informuje na základe stredajšej správy agentúry Reuters.



Prieskum inštitútu Angus Reid z apríla ukázal, že 51 percent obyvateľov Kanady nechce, aby monarcha naďalej zastával reprezentatívnu funkciu hlavy štátu. V januári 2020 sa tak vyjadrilo 45 percent opýtaných. Len 26 percent respondentov sa vyslovilo v prospech monarchu a 24 percent na túto otázku nemalo jasný názor.



V prevažne frankofónnej provincii Québec je podpora monarchie ešte menšia – až 71 percent ľudí v prieskume inštitútu Angus Reid povedalo, že viac nevidí potrebu monarchie. V prieskume skupiny Leger zase 87 percent osôb konštatovalo, že necíti spojenie s na kráľovskou rodinou.



Provincia Québec, kde sa už dva razy – v rokoch 1980 a 1995 – konalo neúspešné referendum o vyhlásení nezávislosti, kanadskú ústavu nikdy oficiálne neschválila.



Reuters približuje, že Británia kolonizovala Kanadu koncom 16. storočia a krajina zostala oficiálne súčasťou britského impéria do roku 1982. V súčasnosti patrí do Spoločenstva národov, ktorých hlavou štátu je britský panovník. Na pretrvávajúce väzby so Spojeným kráľovstvom upozorňujú aj desiatky toponým v Kanade, ako napríklad mestá London či Windsor.



Pätinu kanadskej populácie tvoria prisťahovalci, ktorí majú len malé väzby na Britániu. Koloniálnu mocnosť okrem toho príliš nepodporujú ani pôvodní obyvatelia Kanady, konštatuje Reuters. V roku 2021 bola napríklad počas protestu proti niekdajšiemu zlému zaobchádzaniu s indiánskymi deťmi na internátnych školách strhnutá socha kráľovnej Viktórie, ktorá sa nachádzala na pozemku parlamentu v provincii Manitoba.



Kanaďania podporujúci monarchiu a politickí analytici tvrdia, že konštitučná monarchia je dobre fungujúcim demokratickým systémom, ktorého zmena by bola komplexná a politicky riskantná.