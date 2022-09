Prieskum: Čoraz viac mladých Japoncov nechce vstúpiť do manželstva

Tokio 14. septembra (TASR) - Čoraz viac mladých Japoncov neplánuje vstúpiť do manželstva, čo by mohlo mať dôsledky na tamojšiu nízku pôrodnosť a narastajúce obavy z vyľudnenia Japonska. V stredu to uviedol japonský demografický úrad IPSS. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



IPSS uviedol, že výsledky vlaňajšieho prieskumu len prispievajú k obavám o postupnom znižovaní japonskej populácie. Až 17,3 percenta mužov a 14,6 percenta žien vo veku 18–34 rokov totiž vyhlásilo, že nemá v pláne vstúpiť do manželstva.



V roku 1982, keď sa rovnaký prieskum realizoval prvýkrát, sa neplánovalo oženiť či vydať len 2,3 percenta mužov a 4,1 percenta žien.



Pokles počtu uzatvorených manželstiev pripisujú odborníci viacerým faktorom vrátane toho, že mladé ženy si čoraz viac užívajú voľnosť, ktorú im poskytuje život bez partnera, spojený s budovaním kariéry. Aj muži uviedli, že si radi užívajú výhody slobodného života, viac ich však trápi, či by si dokázali udržať prácu a zabezpečiť rodinu.



Odborníci vyzvali vládu, že by mala v súvislosti s obavami o vyľudňovanie Japonska uľahčiť návrat žien po materskej dovolenke do práce a takisto vyriešiť aj otázku tamojšieho neprimerane dlhého pracovného času, všíma si Reuters.



Vládne údaje ukazujú, že počet obyvateľov sa v Japonsku vlani znížil o rekordných 644.000. Ide už o 11. rok v poradí, čo sa znižuje.