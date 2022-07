PRIESKUM: Dianie na Ukrajine sledujú tri štvrtiny občanov Česka

Praha 1. júla (TASR) - O vývoj situácie na Ukrajine sa zaujímajú viac ako tri štvrtiny Čechov. Štyria z piatich obyvateľov ČR zároveň považujú terajšiu vojnu vyvolanú inváziou Ruska za hrozbu pre európsku bezpečnosť, zistilo Centrum pre vývoj verejnej mienky (CVVM), na ktoré sa v piatok odvolala webová spravodajská stránka iDNES.cz.



O situáciu na Ukrajine sa teraz zaujíma najviac ľudí od februára 2014. Zhruba pätina občanov ČR však vývoj na Ukrajine nesleduje.



"Vidíme, že záujem o situáciu na Ukrajine sa prudko zvýšil a dosiahol maximum, ktoré výrazne prekonalo aj vrchol zaznamenaný v marci roku 2014," uviedlo vo vyhlásení CVVM.



Záujem českej verejnosti o dianie na Ukrajine podľa CVVM prekonáva aj skorší záujem o vývoj utečeneckej krízy na jeseň roku 2015 či o situáciu okolo Islamského štátu v roku 2016.



Záujem silnie so stúpajúcim dosiahnutým vzdelaním a so všeobecne narastajúcim záujmom o politiku. Vyšší záujem vyjadrujú respondenti s dobrou životnou úrovňou, nižší mladí ľudia vo veku 15 - 19 rokov.



Štyria z piatich respondentov považujú vojnu na Ukrajine za hrozbu pre európsku bezpečnosť, tri štvrtiny ju vnímajú ako ohrozenie bezpečnosti ČR a 72 percent sa obáva ohrozenia mieru vo svete. Častejšie ju ako hrozbu vnímajú ženy.



"Z časového porovnania môžeme vidieť, že vnímanie situácie na Ukrajine ako bezpečnostnej hrozby sa oproti poslednému porovnateľnému výskumu z apríla 2018 výrazne zmenilo, a to najmä v smere nárastu pocitu ohrozenia," konštatuje CVVM.