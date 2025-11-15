< sekcia Zahraničie
PRIESKUM: Dospievajúci študenti najviac fajčia v Chorvátsku a Maďarsku
Autor TASR
Záhreb 15. novembra (TASR) - Tretina chorvátskych študentov vo veku 15 a 16 rokov fajčila v poslednom mesiaci cigarety a rovnaký podiel z nich tiež používal elektronické cigarety. Podľa európskeho prieskumu viac ako polovica z nich pila alkohol. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD) sa uskutočnil medzi 113.882 študentmi vo veku 15 a 16 rokov v 37 európskych krajinách v roku 2024. Jeho výsledky v piatok prezentovali v Chorvátskom inštitúte verejného zdravia v rámci Mesiaca povedomia o závislostiach.
Prieskum je súčasťou monitorovania rizikového správania adolescentov v celej Európe a podľa neho v roku 2024 Chorvátsko prevyšovalo európsky priemer vo väčšine skúmaných ukazovateľov. Trendy ukazujú pokles užívania návykových látok, hoci fajčenie cigariet za posledný mesiac a užívanie elektronických cigariet rastie.
V Chorvátsku fajčilo cigarety 32 percent študentov, čím sa umiestnilo na prvom mieste spolu so susedným Maďarskom. Údaje tiež ukazujú, že 43 percent študentov v Chorvátsku už niekedy fajčilo a 20 percent vyfajčilo prvú cigaretu vo veku 13 rokov alebo menej.
S elektronickou cigaretou má skúsenosť 53 percent študentov a 33 percent za posledný mesiac, v tomto smere prevažujú dievčatá nad chlapcami.
Takmer deväťdesiat percent chorvátskej mládeže už pilo alkohol; za posledných 30 dní to bolo 56 percent a 44 percent bolo aspoň raz v živote opitých.
Medzi psychoaktívnymi drogami je najčastejšie používanou látkou marihuana (15 percent) a asi 70 percent študentov trávi dve alebo viac hodín denne na sociálnych sieťach.
