Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 15. november 2025Meniny má Leopold
< sekcia Zahraničie

PRIESKUM: Dospievajúci študenti najviac fajčia v Chorvátsku a Maďarsku

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Halász

Medzi psychoaktívnymi drogami je najčastejšie používanou látkou marihuana (15 percent) a asi 70 percent študentov trávi dve alebo viac hodín denne na sociálnych sieťach.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Záhreb 15. novembra (TASR) - Tretina chorvátskych študentov vo veku 15 a 16 rokov fajčila v poslednom mesiaci cigarety a rovnaký podiel z nich tiež používal elektronické cigarety. Podľa európskeho prieskumu viac ako polovica z nich pila alkohol. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.

Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD) sa uskutočnil medzi 113.882 študentmi vo veku 15 a 16 rokov v 37 európskych krajinách v roku 2024. Jeho výsledky v piatok prezentovali v Chorvátskom inštitúte verejného zdravia v rámci Mesiaca povedomia o závislostiach.

Prieskum je súčasťou monitorovania rizikového správania adolescentov v celej Európe a podľa neho v roku 2024 Chorvátsko prevyšovalo európsky priemer vo väčšine skúmaných ukazovateľov. Trendy ukazujú pokles užívania návykových látok, hoci fajčenie cigariet za posledný mesiac a užívanie elektronických cigariet rastie.

V Chorvátsku fajčilo cigarety 32 percent študentov, čím sa umiestnilo na prvom mieste spolu so susedným Maďarskom. Údaje tiež ukazujú, že 43 percent študentov v Chorvátsku už niekedy fajčilo a 20 percent vyfajčilo prvú cigaretu vo veku 13 rokov alebo menej.

S elektronickou cigaretou má skúsenosť 53 percent študentov a 33 percent za posledný mesiac, v tomto smere prevažujú dievčatá nad chlapcami.

Takmer deväťdesiat percent chorvátskej mládeže už pilo alkohol; za posledných 30 dní to bolo 56 percent a 44 percent bolo aspoň raz v živote opitých.

Medzi psychoaktívnymi drogami je najčastejšie používanou látkou marihuana (15 percent) a asi 70 percent študentov trávi dve alebo viac hodín denne na sociálnych sieťach.
.

Neprehliadnite

Fico podáva návrh na odvolanie vicepremiéra P. Kmeca

Šutaj Eštok: O demisii Kmeca sa rozhodlo bez verejného gesta premiéra

Lajčák: S Epsteinom som hovoril len spoločensky, jeho činy odsudzujem

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka