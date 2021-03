Dôvera Európanov vo vakcínu od AstraZenecy prudko klesla

Londýn 22. marca (TASR) - Dôvera v bezpečnosť očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca prudko klesla v Španielsku, Nemecku, Francúzsku a Taliansku. Objavili sa totiž správy o zriedkavých prípadoch krvných zrazením spájaných s touto vakcínou, na základe čoho mnohé krajiny nakrátko zastavili jej používanie. O výsledkoch prieskumu britskej agentúry YouGov v pondelok informovala tlačová agentúra Reuters.



Prieskumná firma YouGov uviedla, že už koncom februára zistila, že Európania váhajú nad zaočkovaním vakcínou od AstraZenecy viac než nad zaočkovaním vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Povesť vakcíny od AstraZenecy následne poškodili u verejnosti aj obavy z krvných zrazenín.



Za posledné dva týždne pozastavilo podávanie tejto vakcíny, vyvinutej AstraZenecou spoločne s Oxfordskou univerzitou najmenej 13 európskych krajín - dôvodom boli správy o malom počte krvných porúch.



Mnoho týchto krajín očkovanie obnovilo v piatok po tom, čo Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok oznámila, že podľa jej predbežného skúmania bezpečnosti vakcíny je táto očkovacia látka bezpečná a účinná a nesúvisí so zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazením.



EMA však nevylúčila možnú spojitosť so zriedkavými prípadmi krvných zrazenín v mozgu, známych ako mozgová žilová sínusová trombóza (CVST).



YouGov urobila prieskum medzi približne 8000 ľuďmi v siedmich európskych krajinách od 12. do 18. marca. Zistila, že vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku ľudia teraz vnímajú vakcínu od AstraZenecy ako viac nebezpečnú než bezpečnú.



Okolo 55 percent Nemcov uviedlo, že je nebezpečná, pričom tretina ju pokladá za bezpečnú, ukázal prieskum. Vo Francúzsku, kde je vakcína od AstraZenecy tiež nepopulárna, odpovedalo 61 percent opýtaných ľudí, že teraz ju vnímajú ako nebezpečnú.



V Taliansku a Španielsku predtým väčšina ľudí vnímala vakcínu od AstraZenecy ako bezpečnú, a to 54 percent a 59 percent ľudí, ale táto miera klesla na 36 percent a 38 percent, vyplýva z najnovšieho prieskumu firmy YouGov.



Prieskum ukázal, že iba v Británii, kde sa vakcína proti covidu od AstraZenecy používa na celoštátne očkovanie od januára, majú obavy z krvných zrazenín malý vplyv na dôveru verejnosti. Väčšina opýtaných v Spojenom kráľovstve, 77 percent, stále tvrdí, že táto očkovacia látka je bezpečná. Ich dôvera v ňu je na úrovni vnímania bezpečnosti vakcíny od Pfizeru, ktorá má 79-percentnú dôveru ľudí.



Firma YouGov takisto uviedla, že sa zdá, že tieto obavy sa v siedmich skúmaných európskych krajinách nepreniesli na vakcíny od Pfizeru a Moderny, ktoré ľudia v prieskume spred troch týždňov stále vnímajú ako bezpečné.