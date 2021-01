Dve tretiny Američanov nechcú, aby Trump zostal vo verejnom živote

Washington 15. januára (TASR) – Viac ako dve tretiny Američanov chcú, aby dosluhujúci prezidenta Donald Trump prestal pôsobiť vo verejnom živote, keď sa 20. januára skončí jeho funkčné obdobie v Bielom dome. Vyplýva to z nového prieskumu verejnej mienky, ktorý vykonal inštitút Pew Research Center.



Trumpovo pôsobenie vo funkcii prezidenta USA hodnotí pozitívne rekordne nízky počet respondentov – iba 29 percent. Aj jeho priaznivci pritom čoraz častejšie deklarujú, že sú nespokojní s jeho správaním sa a konaním po novembrových prezidentských voľbách.



K tomuto prudkému poklesu v hodnotení dosluhujúceho prezidenta došlo po vpáde Trumpových priaznivcov do komplexu vládnych budov na Kapitole vo Washingtone, ktorý sa odohral 6. januára a vyžiadal si aj obete na životoch.



V reakcii na to Snemovňa reprezentantov Kongresu USA v stredu schválila podanie ústavnej žaloby (impeachmentu) na Trumpa, a to za podnecovanie povstania. Uznať Trumpa za vinného a odvolať ho z úradu však môže až druhá komora Kongresu, Senát.



Agentúra DPA s odvolaním sa na prieskum inštitútu Pew Research Center informuje, že iba asi štvrtina opýtaných si myslí, že republikánsky prezident nenesie za násilnosti na Kapitole určitú zodpovednosť.



Trump totiž 6. januára v príhovore k svojim priaznivcom zopakoval svoje nepodložené tvrdenia o sfalšovaných prezidentských voľbách a následne ich vyzval, aby pochodovali na Kapitol. Neskôr, keď situácia okolo Kapitolu už eskalovala, im odkázal, aby „išli domov". Neskôr však poprel, že by svojich stúpencov podnecoval k násilnostiam.



V ostrom kontraste s vnímaním Trumpa je postoj respondentov k jeho nástupcovi vo funkcii prezidenta USA Joeovi Bidenovi: jeho správanie sa a konanie za posledné dva mesiace hodnotí kladne 64 percent spomedzi opýtaných.