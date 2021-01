Prieskum: Dve tretiny ľudí si myslia, že sme v stave klimatickej núdze

Paríž 27. januára (TASR) - Takmer dve tretiny z 1,2 milióna ľudí, ktorí sa zapojili do celosvetového prieskumu, uviedli, že ľudstvo zažíva stav klimatickej núdze. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu OSN, označovaného za najväčší prieskum verejnej mienky o klimatickej zmene.



Mladí a starí, bohatí a chudobní respondenti v 50 krajinách, kde žije viac ako polovica svetovej populácie, si tiež vybrali zo škály politických možností riešenia problému, uviedli vedci z Rozvojového programu OSN (UNDP) a Oxfordskej univerzity.



Zistenia naznačujú, že globálne klimatické hnutie, ktoré sa dostalo do popredia v roku 2019 i v súvislosti s hnutím okolo vtedy 16-ročnej Švédky Grety Thunbergovej, stále silnie, aj keď jeho rozsah zatienila koronavírusové pandémia.



"Znepokojenie týkajúce sa stavu klimatickej núdze je oveľa rozšírenejšie, ako sme si predtým mysleli," uviedol v rozhovore pre agentúru AFP Stephen Fisher, sociológ z Oxfordu, ktorý pomohol navrhnúť prieskum a spracovať údaje.



Dodal, že veľká väčšina tých, ktorí pripúšťajú existenciu stavu klimatickej núdze, žiada urgentné a komplexné kroky.