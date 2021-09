Prieskum: Dve tretiny Nemcov chcú, aby sa Laschet vzdal funkcií

Berlín 29. septembra (TASR) - Dve tretiny Nemcov by privítali, keby sa kandidát na spolkového kancelára z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Armin Laschet vzdal všetkých svojich politických funkcií. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov zverejneného v stredu, informuje denník Die Welt.



Odstúpenie Lascheta z politických postov, ktoré zastáva – teda z pozície lídra CDU i premiéra spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko – podporuje 68 percent respondentov. Proti je, naopak, 13 percent opýtaných.



Konzervatívna únia CDU a spolu so svojou sesterskou bavorskou Kresťanskosociálnou úniou (CSU) dosiahla v nedeľňajších parlamentných voľbách s 24,1 percentami historicky najhorší výsledok. Voľby vyhrali sociálni demokrati z SPD, ktorí získali 25,7 percenta hlasov voličov. Na treťom mieste skončili Zelení so 14,8 percentami hlasov.



Tesná väčšina obyvateľov Nemecka dáva spoluvinu za volebný výsledok únie CDU/CSU dosluhujúcej kancelárke Angele Merkelovej, ukazuje prieskum inštitútu Civey pre týždenník Die Zeit. S tvrdením, že Merkelová je "spoluzodpovedná za historicky najhorší výsledok CDU vo voľbách do Bundestagu – pre spôsob, akým odovzdala predsedníctvo CDU" –, súhlasí 54 percent účastníkov prieskumu. S uvedeným výrokom nesúhlasí 39 percent ľudí a sedem percent vyjadrilo v tejto otázke nerozhodný postoj.



Prieskum sa konal na vzorke 2501 respondentov v termíne 27.-28. septembra.