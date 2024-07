Prieskum: Európania sú skeptickí, že Ukrajina vyhrá vojnu

Brusel 3. júla (TASR) — Zatiaľ čo väčšina Ukrajincov verí, že Kyjev vo vojne s ruskými inváznymi silami zvíťazí, obyvatelia európskych krajín sú skeptickejší. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Európskej rady pre zahraničné vzťahy (ECFR) zverejneného v stredu, ktorý sa uskutočnil v máji v 14 krajinách EÚ – Slovensko medzi nimi nie je. TASR o tom informuje na základe správy portálu Politico.eu.



Zhruba tretina až polovica opýtaných si myslí, že vojna sa skončí vyjednávaním. Zo skúmaných krajín EÚ prevládal názor o víťazstve Ukrajiny len v Estónsku (38 percent).



Naopak o víťazstve svojej krajiny je presvedčená väčšina Ukrajincov (58 percent). Iba jedno percento Ukrajincov si myslí, že Rusko vojnu vyhrá, zatiaľ čo 30 percent predpokladá, že vojna sa najpravdepodobnejšie skončí rokovaniami.



Pokiaľ ide o výdavky na obranu, údaje ukázali, že občania väčšiny krajín sú proti ich zvyšovaniu - s výnimkou Poľska, kde to podporuje 53 percent opýtaných, ako aj Estónska (45 percent), Švédska (41 percent) a Nemecka (40 percent).



Väčšina Európanov je však naďalej za podporu Ukrajiny inými spôsobmi – napríklad poskytovaním technickej pomoci a zvýšením dodávok zbraní a munície. Len v Bulharsku (63 percent), Grécku (54 percent) a Taliansku (54 percent) väčšina respondentov považuje zvýšenie dodávok munície a zbraní na Ukrajinu za "zlý nápad".



Európania sú tiež rozdelení v otázke prijatia Ukrajiny do EÚ. Najpriaznivejšie sú tomu naklonení v Portugalsku, Estónsku, Švédsku, Španielsku a Poľsku, najskeptickejší sú obyvatelia Nemecka, Bulharska, Česka a Francúzska.



Takmer dve tretiny Ukrajincov (64 percent) sa podľa prieskumu domnieva, že členstvo v EÚ je pre budúcnosť ich krajiny rovnako dôležité ako členstvo v NATO.



Ukrajina požiadala o členstvo v EÚ vo februári 2022 a v júni toho istého roku jej bol udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ. Formálne prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom EÚ otvorila 25. júna.