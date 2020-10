Prieskum EK: 90 percent Európanov je spokojných so životom v mestách

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 13. októbra (TASR) - Až 90 percent Európanov je spokojných so životom v meste, v ktorom žijú. Vyplýva to z utorňajšej správy Európskej komisie (EK), ktorá vyšla v rámci 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest.Správa o kvalite života v európskych mestách vznikla na základe rozhovorov s 58.100 respondentmi z 83 miest Európy. Prieskum naznačil, že 90 percent ľudí bolo v roku 2019 spokojných so životom vo svojom meste. Komisia upozornila, že mestá sú domovom asi 40 percent populácie EÚ a zvyčajne ako prvé čelia výzvam, akou je napríklad aktuálne šírenie ochorenia COVID-19.Podľa EK je preto dôležité poznať potreby ľudí žijúcich v mestách. Na základe získaných odpovedí možno skonštatovať, že kvalita života vo východoeurópskych mestách sa za posledných päť rokov výrazne zlepšila.Prieskum sa na Slovensku týkal najväčších miest, Bratislavy a Košíc, kde 1400 respondentov hodnotilo kvalitu života v týchto mestách. Z ich odpovedí vyplýva, že 92,5 percent opýtaných je spokojných so životom v Bratislave a 94,5 percent so životom v Košiciach.Bratislavčania sú spokojní s verejnou dopravou, možnosťou nájsť si prácu a kultúrnymi akciami. Viac ako polovica Bratislavčanov je spokojná so zelenými plochami v meste, najmenej sú obyvatelia metropoly spokojní s úrovňou bývania (15 percent), čistotou mesta (31 percent), korupciou na úradoch (32 percent) a zdravotníckymi službami (46 percent).Obyvatelia Košíc si najviac pochvaľovali možnosti kultúrneho života, verejné priestranstvá, používanie prostriedkov verejnej dopravy a úroveň bezpečnosti v nich a tiež čistotu mesta. Najmenej boli spokojní s možnosťou si zohnať prácu (27 percent), s úrovňou bývania (31 percent) a korupciou na mestských úradoch (32 percent).Až 74 percent Bratislavčanov si myslí, že ich mesto je vhodné miesto na život pre imigrantov, a to isté si myslí aj 70 percent Košičanov. Bratislavu 80 percent opýtaných považuje za vhodné prostredie pre členov komunity LGBTI, v Košiciach si to myslí 80 percent opýtaných. Obyvatelia oboch miest svoje lokality považujú za vhodné pre rodiny s deťmi (84 percent, respektíve 89 percent) a pre starších ľudí (zhodne 79 percent).Podľa správy EK majú obyvatelia väčších európskych miest tendenciu menej používať autá a viac verejnú dopravu a európske mestá sú ústretovejšie aj v otázkach sociálneho začlenenia migrantov a LGBTI komunít.Najspokojnejší s možnosťou nájsť si rýchlo prácu boli vlani obyvatelia Prahy (81 percent), najmenej spokojní boli v tomto smere obyvatelia sicílskeho Palerma (tri percentá). Za stopercentne vhodné miesto pre život určili respondenti Zürich, najmenej spokojní boli v tomto smere bývajúci v Istanbule (54 percent). Najspokojnejší so svojim mestom boli ľudia žijúci v Kodani (98 percent), najmenej spokojní zas Belehradčania (63 percent), ktorí na škále spokojnosti za najhorší ukazovateľ určili korupciu (11 percent). A ak sa vlani 60 percent Bratislavčanov sťažovalo na nadmerný hluk, najmenej spokojní v tejto oblasti boli v Bukurešti (31 percent) a najmenej problémov hlásili občania fínskeho Oulu (88 percent).