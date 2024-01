Prieskum eurokomisie: V ktorých mestách sú obyvatelia najspokojnejší?

Brusel 12. januára (TASR) - Zürich, Groningen, Kodaň, Lipsko, Gdaňsk, Štokholm, Ženeva, Rostock, Braga a Kluž. To je podľa prieskumu Európskej komisie (EK) desať miest, kde sú obyvatelia najspokojnejší s podmienkami pre život, prácu a bývanie. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Najmenej spokojní so svojím mestom boli obyvatelia Podgorice, Miškovca, Skopje, Ríma, Belehradu, Neapola, Tirany, Atén, Istanbulu a Palerma.



Na Slovensku sa do prieskumu zapojili obyvatelia Bratislavy a Košíc. V rebríčkoch desiatich najlepších a desiatich najhorších miest podľa viacerých kritérií spokojnosti sa Bratislava ocitla dvakrát. Na štvrtej najlepšej pozícii z pohľadu možností získať dobrú prácu, ale na desiatej najhoršej z pohľadu dostupnosti bývania.



Podľa výsledkov prieskumu je celkovo so životom vo svojom meste spokojných vyše deväťdesiat percent ľudí v 52 skúmaných mestách, kam patria aj obe slovenské.



Zürich (Švajčiarsko) bol mestom s najvyššou mierou spokojnosti obyvateľov (97 percent). Išlo najmä o ich finančnú situáciu, prácu, verejnú dopravu, zdravotnú starostlivosť a kvalitu ovzdušia. Je to tiež najlepšie európske mesto pre LGBTQ+ komunitu a seniorov.



Druhý Groningen (Holandsko) mal 96 percent spokojných ľudí a 86 percent opýtaných sa cíti v meste bezpečne aj v noci.



V tretej Kodani (Dánsko) bolo spokojných 96 percent obyvateľov, hoci je tam ťažké nájsť dostupné bývanie. Podľa prieskumu je to však najmenej skorumpované mesto v Európe.



Štvrté Lipsko (Nemecko) s 95-percentnou spokojnosťou obyvateľov je vhodné pre rodiny s malými deťmi a tiež má vysokú kvalitu ovzdušia. Piaty Gdaňsk (Poľsko) (95 percent spokojnosti) je vnímaný ako dobré miesto pre prisťahovalcov z iných krajín a vysokú úroveň kultúrnych zariadení v meste.



Prieskum sa uskutočnil od januára do apríla 2023 na vzorke 71.153 respondentov z 83 miest v celej EÚ, krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a západného Balkánu, Spojeného kráľovstva a Turecka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)