Prieskum: Európania sa zaujímajú o eurovoľby viac ako doteraz

Brusel 6. decembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu zverejnil svoj jesenný prieskum verejnej mienky Parlemeter 2023. Výsledky ukazujú stabilnú podporu obyvateľov pre EÚ a rastúci záujem o blížiace sa eurovoľby v júni 2024. Informuje o tom spravodajca TASR.



Europarlament by mal podľa 53 percent občanov EÚ zohrávať v budúcnosti dôležitejšiu úlohu. Ide o názor väčšiny opýtaných v 21 členských štátoch EÚ. Na Slovensku sa s týmto postojom stotožňuje 39 percent respondentov (nárast o 11 percentuálnych bodov v porovnaní s marcom 2023).



Väčšina Európanov (57 percent) sa podľa prieskumu zaujíma o voľby do europarlamentu. Na Slovensku prejavilo záujem o eurovoľby 31 percent opýtaných, čo predstavuje nárast v porovnaní s jeseňou 2018 o tri percentuálne body.



Ak by sa európske voľby konali na budúci týždeň, pravdepodobne by sa na nich zúčastnilo 68 percent opýtaných z celej EÚ a 58 percent respondentov zo Slovenska.



Prieskum ukázal, že 72 percent občanov EÚ verí, že ich krajina má z členstva v Únii prospech. Na Slovensku tento názor zdieľa 83 percent opýtaných.



Za hlavný prínos členstva v EÚ pre ich krajinu patrí podľa 34 percent Európanov a 29 percent Slovákov príspevok Únie k udržiavaniu mieru a posilňovaniu bezpečnosti a k zlepšovaniu spolupráce medzi krajinami Únie (34 percent EÚ, 30 percent Slovensko).



Občania SR však považujú členstvo v EÚ za prínos najmä kvôli novým pracovným príležitostiam, ktoré Únia prináša (44 percent; 24 percent z celej EÚ), a hospodárskemu rastu (33 percent Slovákov; 29 percent EÚ).



Postoj občanov z väčšiny krajín EÚ k Únii zostáva v porovnaní s marcom 2023 stabilný, názory občanov na Slovensku sa však výrazne zmenili.



Úniu vníma pozitívne 45 percent občanov EÚ (rovnako ako v marci 2023), na Slovensku je to 44 percent, čo predstavuje oproti marcu nárast o 13 percentuálnych bodov. Negatívne vníma EÚ 16 percent respondentov z celej EÚ; na Slovensku vníma Úniu negatívne 18 percent opýtaných, o 10 percentuálnych bodov menej ako v marci.



Podľa prieskumu je až 70 percent opýtaných z celej EÚ a 82 percent Slovákov presvedčených o tom, že kroky EÚ majú vplyv na ich bežný život.



Európsky parlament by mal podľa 36 percent respondentov z celej EÚ a 32 percent Slovákov venovať pozornosť najmä boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, verejnému zdraviu (34 percent EÚ, 32 percent Slovensko) a opatreniam proti zmene klímy (29 percent EÚ, 19 percent Slovensko).



Medzi respondentmi zo Slovenska dominovali podpora hospodárstva a vytváranie nových pracovných miest (38 percent opýtaných), obrana a bezpečnosť EÚ vrátane ochrany vonkajších hraníc Únie (36 percent) a poľnohospodárska politika (33 percent).



Europarlament by mal venovať prioritnú pozornosť aj migrácii a azylu. Myslí si to 18 percent respondentov z celej EÚ a 17 percent Slovákov. Na Slovensku ide v porovnaní so situáciou v marci 2023 o najvyšší nárast podpory pre túto prioritu - o 10 percentuálnych bodov.



V rámci celej EÚ si 73 percent opýtaných myslí, že sa ich životná úroveň v nasledujúcom roku zhorší. Na Slovensku sa toho obáva 71 percent respondentov (v porovnaní s marcom pokles o 15 percentuálnych bodov).



Prieskum naznačil, že 37 percent Európanov má väčšinou alebo aspoň z času na čas ťažkosti s uhrádzaním účtov. Na Slovensku to trápi 27 percent opýtaných.



Agentúra Verian (bývalý Kantar Public) uskutočnila prieskum v dňoch 25. septembra až 19. októbra na vzorke 26.523 respondentov zo všetkých 27 členských štátov EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)