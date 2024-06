Prieskum: Európania veria, že EÚ je už lepšie pripravená na krízy

Brusel 3. júna (TASR) - Väčšina občanov krajín EÚ (54 percent) a 52 percent Slovákov sa domnieva, že Únia je dnes lepšie pripravená na riešenie veľkých kríz ako pred piatimi rokmi. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometra zverejneného v pondelok, informuje spravodajca TASR.



Prieskum vykonaný v apríli naznačil, že 87 percent opýtaných (79 percent Slovákov) si uvedomuje, že EÚ je zapojená do riešenia kríz. Prevažná väčšina respondentov uprednostňuje aktívnejšiu úlohu EÚ v krízovom riadení v spojení s vnútroštátnymi orgánmi. Zdôrazňuje jasnú túžbu po silnejšej a odolnejšej EÚ tvárou v tvár budúcim výzvam pri ochrane európskych občanov.



Celkom 69 percent respondentov a 65 percent Slovákov si myslí, že reakcia EÚ pri poskytovaní pomoci pri prírodných katastrofách (povodne, požiare, zemetrasenia) by bola "veľmi" alebo "skôr účinná", 61 percent a 53 percent Slovákov odpovedá rovnako o reakcii EÚ na mimoriadne zdravotné krízy.



Európski respondenti sú však rozdelení pri hodnotení účinnosti reakcie EÚ pri riešení vplyvu násilných konfliktov na Úniu (napríklad ruská vojna proti Ukrajine) - 48 percent túto reakciu považuje za účinnú a 46 percent tvrdí opak. Na Slovensku kroky EÚ ako účinné vníma 47 percent opýtaných a rovnaké percento ich považuje za neúčinné.



Vo všetkých členských štátoch okrem troch (Česko, Rakúsko, Nemecko) viac ako polovica respondentov súhlasí s tým, že EÚ je lepšie pripravená na riešenie veľkej krízy ako pred piatimi rokmi. Najviac tomu veria Portugalčania (74 percent) a Íri (73 percent), najmenej Česi (43 percent) a Rakúšania (45 percent). Slováci s 52-percentnou podporou sú piati najskeptickejší v tomto smere.



Podľa prieskumu 82 percent občanov EÚ a 83 percent Slovákov súhlasí s tým, že Únia by sa mala viac zapájať do úsilia o pripravenosť na budúce krízy prostredníctvom zvyšovania informovanosti, organizovaním školení a cvičení na simuláciu kríz.



A 76 percent respondentov (73 percent Slovákov) odpovedalo, že EÚ a vnútroštátne orgány by mali viesť cezhraničnú koordinovanú reakciu v prípade závažných kríz.



Prieskum tiež naznačil, že 69 percent Európanov a 68 percent Slovákov sa domnieva, že EÚ alebo orgány EÚ a vnútroštátne orgány by mali zabezpečiť obnovenie normálneho života po veľkej kríze.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)