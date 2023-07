Prieskum: Európskej únii dôveruje 46 % Čechov, najmenej od roku 2016

Praha 10. júla (TASR) - Európskej únii dôveruje 46 percent Čechov, čo je najmenej od roku 2016. V porovnaní s minulým rokom sa znížila aj dôvera v Severoatlantickú alianciu a Organizáciu spojených národov. V pondelok to uviedli výskumníci z Centra pre výskum verejnej mienky, ktorý pôsobí v rámci Sociologického ústavu Akadémie vied ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa prieskumu je z troch skúmaných inštitúcií najdôveryhodnejšou Severoatlantická aliancia, ktorej dôveruje 56 percent opýtaných. Nedôveru jej vyjadrilo 36 percent ľudí. Nasleduje OSN, ktorej verí 52 percent Čechov. Najmenej dôveryhodná z týchto troch inštitúcií je EÚ, nedôveruje jej polovica Čechov.



"V porovnaní s predchádzajúcim výskumom z júla 2022 dôvera českých občanov ku všetkým skúmaným inštitúciám klesla, a to o 12 percentných bodov pri EÚ a zhodne o 11 percentných bodov v prípade NATO a OSN," uviedli výskumníci.



Zdôraznili, že pri EÚ ide o najnižšiu hodnotu od roku 2016. Vtedy jej dôverovalo 37 percent ľudí, čo bolo najmenej od vstupu Česka do EÚ v roku 2004.



Čím majú respondenti vyššie dosiahnuté vzdelanie, sú spokojnejší so súčasnou politickou situáciou v ČR a na škále politickej orientácie sa posúvajú od ľavice smerom k pravici, tým dôvera vo všetky tri organizácie podľa CVVM rastie. Naopak klesá úmerne s vekom.



Väčšiu dôveru k týmto inštitúciám majú voliči vládnych strán a nižšiu voliči opozičného hnutia SPD a mimoparlamentnej KSČM a s výnimkou OSN aj hnutie ANO.



Výskum sa zameral aj na dôveru v jednotlivé štruktúry EÚ vrátane ich predstaviteľov. Všetky mali nižšiu dôveru než samotná EÚ ako celok. Najmenej ľudia veria predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi (24 %)a šéfovi únijnej diplomacie Josepovi Borrellovi (23 %). Tých však zároveň najviac ľudí nepozná. Predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej dôveruje 31 percent Čechov.



Prieskum Centra pre výskum verejnej mienky sa uskutočnil od 27. marca do 22. mája tohto roka. Zúčastnilo sa na ňom 834 respondentov.