PRIESKUM: Favoritmi na post českého prezidenta zostávajú Babiš a Pavel

Praha 3. júna (TASR) - V májovom volebnom modeli k voľbám českého prezidenta má najvyššiu podporu šéf hnutia ANO Andrej Babiš (28,5 percenta) pred generálom Petrom Pavlom (19,5 percenta) a odborárskym predákom Josefom Středulom (7,5 percenta). Informovali o tom v piatok Novinky.cz, ktoré sa odvolávajú na výsledky prieskumu spoločnosti Median.



Na ďalších miestach figurujú senátor Pavel Fischer (6,5 percenta) a senátorka Miroslava Němcová (šesť percent), o ktorej možnej kandidatúre sa zatiaľ iba špekuluje.



Nasledujú senátor Marek Hilšer (päť percent), podnikateľ Karel Janeček (štyri percentá), ekonómka Danuše Nerudová (3,5 percenta) a exprezident ČR Václav Klaus (tri percentá), ktorý však pokus o návrat do prezidentskej funkcie ešte oficiálne neavizoval.



Prieskum ďalej spomína pražskú vrchnú štátnu zástupkyňu Lenku Bradáčovú (2,5 percenta), prezidenta Hospodárskej komory Vladimíra Dlouhého (dve percentá) a bývalú šéfku Energetického regulačného úradu Alenu Vitáskovú (dve percentá). Zvyšná desatina respondentov by volila iného kandidáta.



Najvyšší potenciál z kandidátov mal v máji Babiš (34,5 percenta) pred Pavlom (28,9 percenta) a Fischerom (20,2 percenta).



Volebný potenciál ukazuje, koľko hlasov by dotyčný získal, ak by sa preňho rozhodli všetci, ktorí zvažujú jeho voľbu. Znamená to, že sa k nemu pravdepodobne priklonia aj tí, ktorých primárny kandidát z prvého kola nepostúpi, vysvetľuje webový portál iDNES.cz.



Babiš si oproti minulému prieskumu mierne polepšil. "Je to zrejme dôsledok jeho intenzívnej kontaktnej kampane," konštatovala spoločnosť Median.



Babiš má najvyššiu podporu medzi dôchodcami a ľuďmi s nižším vzdelaním. Vo veku nad 65 rokov ho podporuje 45,8 percenta opýtaných a 44 percent ľudí so základným vzdelaním, respektíve 42,7 percenta absolventov stredných škôl bez maturity. Dôležitá je preňho aj podpora medzi osobami na rodičovskej dovolenke (31,3 percenta).



Pavel boduje u ľudí vo veku 25 - 34 rokov, medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi a medzi podnikateľmi. Středulu najčastejšie podporujú ľudia vo veku 45 - 54 rokov. Hilšer, Němcová a Nerudová majú zasa výrazne vyššiu podporu u žien.



Na voľbách novej hlavy štátu by sa podľa prieskumu chcelo zúčastniť 70 percent opýtaných. Prieskum prebiehal od začiatku mája na vzorke 1008 respondentov vo veku od 18 rokov.



Prezidentské voľby sa v Česku budú konať najneskôr v januári 2023. V historicky tretej priamej voľbe prezidenta ČR voliči rozhodnú, kto sa na ďalších päť rokov nahradí dosluhujúcu hlavu štátu Miloša Zemana. Jeho druhé funkčné obdobie za sebou sa skončí 8. marca 2023.