< sekcia Zahraničie
Prieskum: Fidesz opäť oslabuje, TISZA vedie o osem percent
Z prieskumu vykonanom v období od 12. do 16. decembra ďalej vyplýva, že podpora menších politických strán stagnuje alebo mierne klesá.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 17. decembra (TASR) - Maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISZA vedie pred vládnou stranou Fidesz o osem percentuálnych bodov. Podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu 21 Kutatóközpont by v prípade terajších parlamentných volieb stranu TISZA volilo 34 percent a Fidesz 26 percent voličov. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Inštitút poznamenal, že pomalé posilňovanie strany Fidesz od leta sa prerušilo a podpora strany klesla späť na pôvodnú letnú úroveň, keďže decembrové údaje sú takmer identické s údajmi nameranými v auguste.
Z prieskumu vykonanom v období od 12. do 16. decembra ďalej vyplýva, že podpora menších politických strán stagnuje alebo mierne klesá.
Okolo prahu vstupu do parlamentu je iba opozičné Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), ktoré preferovalo v tomto prieskume päť percent respondentov. Demokratickú koalíciu (DK) aj Maďarskú stranu dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) by volili iba dve percentá Maďarov.
Voľby do Národného zhromaždenia sa v Maďarsku majú konať v apríli 2026.
Politológ Gábor Török na Facebooku k najnovším výsledkom prieskumu uviedol, že vládnuca strana by mohla mať pred voľbami v roku 2026 vážne problémy. Ak je to podľa jeho slov naozaj tak, že TISZA vedie o osem percentuálnych bodov pred Fideszom, tak to je štyri mesiace pred voľbami veľa, a že Fidesz to sotva dobehne.
Súčasné výsledky zodpovedajú trendu pozorovanému v druhej polovici roka, píše server szeretlekmagyarország.hu, ktorý dodáva, že aj iné prieskumy, ako napríklad prieskum inštitútu Republikon, naznačujú od konca leta trvalú prevahu opozície, hoci zvyčajne menšieho rozsahu.
V prípade inštitútov blízkych vláde je situácia však už iná. V októbri inštitút Centrum pre základné práva (Alapjogokért Központ) nameral pre stranu Fidesz 47 percent v kategórii rozhodnutých voličov a pre stranu TISZA 42 percent, zatiaľ čo v marci výsledky prieskumu inštitútu Nézőpont nameral 45-35 v prospech vládnucej strany. TISZA, ktorá sa v roku 2024 pod vedením Pétera Magyara stala najsilnejšou opozičnou politickou silou, sľubuje vo svojej kampani urovnanie vzťahov s EÚ a boj proti korupcii, zatiaľ čo vládny blok Fidesz–KDNP, ktorý je pri moci od roku 2010, kandiduje vo voľbách v roku 2026 opäť na post premiéra Viktora Orbána, konštatoval szeretlekmagyarország.hu.
Inštitút poznamenal, že pomalé posilňovanie strany Fidesz od leta sa prerušilo a podpora strany klesla späť na pôvodnú letnú úroveň, keďže decembrové údaje sú takmer identické s údajmi nameranými v auguste.
Z prieskumu vykonanom v období od 12. do 16. decembra ďalej vyplýva, že podpora menších politických strán stagnuje alebo mierne klesá.
Okolo prahu vstupu do parlamentu je iba opozičné Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), ktoré preferovalo v tomto prieskume päť percent respondentov. Demokratickú koalíciu (DK) aj Maďarskú stranu dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) by volili iba dve percentá Maďarov.
Voľby do Národného zhromaždenia sa v Maďarsku majú konať v apríli 2026.
Politológ Gábor Török na Facebooku k najnovším výsledkom prieskumu uviedol, že vládnuca strana by mohla mať pred voľbami v roku 2026 vážne problémy. Ak je to podľa jeho slov naozaj tak, že TISZA vedie o osem percentuálnych bodov pred Fideszom, tak to je štyri mesiace pred voľbami veľa, a že Fidesz to sotva dobehne.
Súčasné výsledky zodpovedajú trendu pozorovanému v druhej polovici roka, píše server szeretlekmagyarország.hu, ktorý dodáva, že aj iné prieskumy, ako napríklad prieskum inštitútu Republikon, naznačujú od konca leta trvalú prevahu opozície, hoci zvyčajne menšieho rozsahu.
V prípade inštitútov blízkych vláde je situácia však už iná. V októbri inštitút Centrum pre základné práva (Alapjogokért Központ) nameral pre stranu Fidesz 47 percent v kategórii rozhodnutých voličov a pre stranu TISZA 42 percent, zatiaľ čo v marci výsledky prieskumu inštitútu Nézőpont nameral 45-35 v prospech vládnucej strany. TISZA, ktorá sa v roku 2024 pod vedením Pétera Magyara stala najsilnejšou opozičnou politickou silou, sľubuje vo svojej kampani urovnanie vzťahov s EÚ a boj proti korupcii, zatiaľ čo vládny blok Fidesz–KDNP, ktorý je pri moci od roku 2010, kandiduje vo voľbách v roku 2026 opäť na post premiéra Viktora Orbána, konštatoval szeretlekmagyarország.hu.