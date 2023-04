Prieskum: Fidesz vedie v prieskumoch aj po náročnom zimnom období

Budapešť 20. apríla (TASR) - Podpora maďarských parlamentných strán v období od marca do apríla sa výrazne nezmenila. Zimné obdobie, ktoré bolo z politického hľadiska kritické kvôli nárastu režijných nákladov, extrémne vysokej inflácii a hospodárskej kríze, blok vládnych strán Fidesz-KDNP prežil bez vážnejších strát podpory voličov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu IDEA, ktoré zverejnil vo štvrtok server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V reprezentatívnom prieskume, ktorý sa konal v období od 25. marca do 13. apríla na vzorke 1800 osôb, podporilo Fidesz-KDNP 30 percent opýtaných, teda o jeden percentuálny bod viac než v marci.



Podpora opozičných strán stagnovala. Demokratickú koalícii (DK) by v prípade terajších volieb volilo opäť 12 percent, radikálne Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť percent a stranu Momentum päť percent respondentov. Podpora zvyšných parlamentných opozičných strán zostala na úrovni jedného až dvoch percent.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)