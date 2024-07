Prieskum: Francúzske Národné združenie vo voľbách nezíska väčšinu

Paríž 5. júla (TASR) - Podľa posledného predvolebného prieskumu pravicové Národné združenie (RN) nezíska väčšinu v novozvolenej dolnej komore francúzskeho parlamentu. Napriek tomu analytici a časť politikov nabádajú v posledný deň predvolebnej kampane na opatrnosť. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Výsledky prieskumu OpinionWay pre denník Les Echos v piatok naznačujú pre RN zisk 205-230 mandátov, pred ľavicovým blokom Nový ľudový front (NFC) so 145-175 mandátmi a centristickým blokom prezidenta Emmanuela Macrona so 130-162 mandátmi. Tieto výsledky potvrdzujú ďalšie prieskumy zverejnené vo štvrtok. Na získanie vládnej väčšiny je v Národnom zhromaždení potrebných 289 mandátov.



Viac ako 200 kandidátov naprieč politickým spektrom stiahlo pred druhým kolom volieb svoju kandidatúru, aby vo svojom obvode zlepšili nádeje na porážku kandidáta RN. Napriek tomu nie je isté, či to dokáže zablokovať rastúcu podporu RN.



"Komentátori a politici už hovoria, ako keby RN (nemalo šancu získať) žiadnu absolútnu väčšinu a ... preto sa tešíme ... Myslím, že by to mohlo demobilizovať voličov a obávam sa prívalovej vlny v prospech Národného združenia," povedal ľavicový europoslanec Raphael Glucksmann.



"Mám dojem, že toto všetko je určené na demotiváciu našich voličov. Našťastie ich poznám a viem, že sú vysoko motivovaní. Takže im hovorím: choďte voliť," povedal vedúca postava RN Marine Le Penová pre BFM TV. "Myslím si, že máme vážnu šancu mať absolútna väčšinu v Národnom zhromaždení," dodala



Počas mesačnej predvolebnej kampane najmenej 51 kandidátov čelilo fyzickým útokom, uviedol minister vnútra Gerald Darmanin. "V nedeľu sa treba obávať prepuknutia násilia," povedal pre BFM TV. Rozhodol sa preto posilniť policajnú prítomnosť a zakázal plánovanú demonštráciu krajnej ľavice v deň volieb.