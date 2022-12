Prieskum: Holanďania nechcú, aby bol Zwarte Piet černošskou postavou

Haag 3. decembra (TASR) - Holanďania sa čoraz viac stavajú proti čiernej tvári tradičnej sviatočnej postavy Zwarte Piet (Čierny Peter), pričom najmä mladí ľudia tvrdia, že to v modernej spoločnosti už nemá miesto, ukázal piatkový prieskum.



Zwarte Piet je pomocníkom Sinterklaasa (svätého Mikuláša), ktorého sviatok sa oslavuje začiatkom decembra darčekmi a rodinnými stretnutiami. Jeho podobizeň je však pre mnohých Holanďanov prejavom rasizmu, informovala tlačová agentúra AFP.



Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť I&O Research na vzorke 1457 dospelých, si už len tretina (33 percent) ľudí myslí, že Zwarte Piet by mal mať tvár natretú čiernou farbou, červené pery, na hlave afro-parochňu a v ušiach veľké zlaté náušnice.



Štyri percentá respondentov uviedli, že táto postava by mala byť úplne zrušená, zatiaľ čo 55 percent uviedlo, že jej vzhľad by sa mal zmeniť - či už postupne alebo okamžite - na tzv. "Komínového Pieta" so sadzami na tvári alebo bez akejkoľvek farby.



Pred šiestimi rokmi, keď sa uskutočnil prvý prieskum, bolo 65 percent Holanďanov presvedčených, že táto postava by mala zostať tak, ako je, uviedli výskumníci. Podpora sa teraz dokonca znížila z vlaňajších 38 percent, tvrdí I&O Research.



Protesty bojovníkov proti rasizmu sa v uplynulých rokoch stali v Holandsku pravidelnou udalosťou počas sprievodov pri príležitosti novembrového "príchodu" Sinterklaasa. Hoci výrazne pribúda Zwarte Pietov so sadzami, vo veľkých mestách je stále možné vidieť tancovať tieto postavy s čiernou tvárou.



Holanďania pochádzajúci z bývalých holandských kolónií v Karibiku a Južnej Amerike sú tiež silne proti tejto praxi.



Holandsko sa iba nedávno začalo vyrovnávať so svojou históriou koloniálnej a otrokárskej mocnosti, pričom sa ešte v priebehu decembra hodlá oficiálne ospravedlniť. Zwarte Piet je populárny aj vo folklóre Belgicka a Luxemburska.