Prieskum IDEA: Podpora Fideszu od volieb klesá, ale voľby by vyhral

Budapešť 18. septembra (TASR) - Podpora maďarského vládnuceho bloku strán Fidesz-KDNP v tomto roku priebežne klesala, v septembri by ho volilo 27 percent všetkých voličov, rovnako ako mesiac predtým. V kategórii rozhodnutých voličov však popularita tohto bloku klesla na 45 percent, čo je najslabší výsledok od vlaňajších aprílových volieb. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu IDEA, ktoré v pondelok zverejnili viaceré maďarské médiá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V porovnaní s volebným výsledkom z 3. apríla 2022 stratil Fidesz-KDNP deväť percentuálnych bodov v kategórii všetkých voličov a sedem percentuálnych bodov v kategórii rozhodnutých voličov.



Pokles popularity strany nastal predovšetkým v lete 2022 a potom sa od začiatku tohto roka do konca roka stabilizoval na úrovni okolo 30 percent.



Ak by sa však parlamentné voľby v Maďarsku konali v septembri 2023, víťazstvo bloku Fidesz-KDNP by roztrieštená opozícia vôbec neohrozila.



Druhou najsilnejšou stranou je Demokratická koalícia (DK), ktorú by volilo 11 percent respondentov. Päťpercentnú hranicu potrebnú pre vstup do parlamentu by prekročili Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), Momentum a Maďarská strana dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt).



V prípade opozičných strán sú zmeny popularity v uplynulých mesiacoch zanedbateľné, ani jedna z nich počas uplynulého leta nedokázala rozšíriť tábor svojich priaznivcov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)