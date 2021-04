Prieskum: Ideálnym českým prezidentským kandidátom je Marek Eben

Na archívnej snímke predseda Ústavného súdu ČR Pavel Rychetský. Foto: TASR/AP

Praha 23. apríla (TASR) - Budúcim českým prezidentom by podľa Čechov mal byť herec, moderátor a hudobník Marek Eben. Ukázali to výsledky prieskumu, ktorý v marci a apríli uskutočnila agentúra STEM. Zisťovalo sa, ako Česi vnímajú súčasnú hlavu štátu, aj to, kto by mal súčasného prezidenta ČR Miloša Zemana nahradiť, informoval v piatok webový spravodajský portál Novinky.cz.Ebenovo meno sa vykryštalizovalo v prieskume vďaka tomu, že ho ľudia najčastejšie spontánne uvádzali ako odpoveď na otázku, kto by mal byť budúcim českým prezidentom.Ako najvhodnejšieho kandidáta ho uviedlo 16 percent ľudí. Na druhom mieste ľudia menovali senátorku Miroslavu Němcovú (12 percent), tretí skončil bývalý náčelník Generálneho štábu armády ČR a predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel (desať percent).Za nimi sa umiestnili adepti, ktorí sa už o post hlavy štátu uchádzali - senátori Jiří Drahoš a Marek Hilšer by podľa prieskumu dostali zhodnú podporou na úrovni deviatich percent. Ďalšieho senátora Pavla Fischera, rovnako ako šéfku Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) Danu Drábovú uviedlo osem percent ľudí.V prvej desiatke figuruje ešte predseda ústavného súdu Pavel Rychetský, pražská hlavná prokurátorka Lenka Bradáčová (zhodne sedem percent) a predseda Senátu Miloš Vystrčil (šesť percent).konštatovala agentúra STEM.zhodnotil výsledky prieskumu Jan Burianec zo STEM-u.Respondenti sa mohli vyjadriť aj k aktivitám prezidenta Zemana. Ten si v porovnaní s vlaňajšou jeseňou pohoršil vo všetkých šiestich sledovaných ukazovateľoch. Celkovo si za svoje počínanie vyslúžil od ľudí priemernú známku 3,8. Na jeseň to bolo 3,6.Priemernou známkou 3 ho respondenti ocenili za využívanie prezidentských právomocí. V ostatných oblastiach, ako je záujem o problémy občanov, obhajoba českých záujmov v zahraničí, vystupovanie na verejnosti, riešenie sporov na politickej scéne či aktivita v čase koronavírusovej krízy, zodpovedá jeho hodnotenie na školskej stupnici známke 4.